В Epic Games Store раздают приключение-детектив с 94% рейтинга

В Epic Games Store стартовала первая декабрьская раздача — пользователям дарят сразу две игры. Обе из них имеют рейтинг выше 90%.

Детективное приключение и набор мини-игр известной франшизы можно бесплатно забрать до 11 декабря. Обе останутся в вашей библиотеке навсегда, если успеть «выхватить» их в магазине. После этой раздачи EGS откроет еще одну секретную игру.

А пока что платформа дарит The Darkside Detective, у которой аж 94% положительных отзывов в Steam. Это комедийный детектив с мистикой, в котором вы играете за Фрэнсиса МакКвина из отдела Темной стороны. Команда расследует странные и паранормальные дела в городе Твин-Лейкс.

Сюжет рассказывает о девяти коротких делах, включая рождественский спецвыпуск. Игра стилизована под пиксель-арт с ретро вайбами, а музыку создал Бен Прунти (тот самый, что писал саундтреки для роуглайк симулятора Faster Than Light и стратегии Into the Breach). Детективное приключение доступно на ПК, macOS, Linux, Switch, PlayStation и Xbox.

Вторая игра на раздаче — Jackbox Party Pack 4, подборка из пяти мини-игр. Пользователям нужно придумывать честные или лживые ответы, перекручивать чужие слова в смешные мемы или притворяться монстрами на свидании. Есть также турнир абсурдных дебатов и соревнование в рисовании, где игроки дорисовывают чужие картинки.

Игра поддерживает от 2 до 16 игроков в зависимости от режима. Дополнительным контроллером может быть смартфон или браузер — идеально для вечеринок, стримов или вечера с друзьями. Работает на ПК, Mac, Linux, Xbox One, PS4, Switch, Apple TV и Fire TV. У него также 94% положительных отзывов отзывы.