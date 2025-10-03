Дождались! Epic Games Store добавил функцию предзагрузки игр — за 5 дней до релиза

Epic Games Store наконец-то с момента запуска в 2018 году позволил предзагружать приобретенные игры заранее — до пяти дней (120 часов) до выхода.

О новой функции сообщил разработчик Local Bald на форумах магазина, как заметили в Reddit. По его словам, предварительная загрузка теперь доступна для товаров, приобретенных предварительно для ПК. После этого на компьютер пользователя загрузится зашифрованная сборка, чтобы в день релиза не ждать часами, а сразу сесть играть.

Функция довольно базовая, но Epic Games Store не имел ее годами — тогда как Steam реализовал подобное давно. Несмотря на амбиции конкурировать со Steam, Epic медлила с внедрением такого минимума почти семь лет. Задержка выглядит странно, особенно на фоне амбиций компании, и только теперь сервис наконец догнал конкурентов в этом аспекте. А подобных пунктов немало.

В самой Epic признают проблемы: еще в мае гендиректор Тим Суини назвал лаунчер «неуклюжим». В то же время глава магазина Стив Эллисон заявил, что до уровня мирового класса еще далеко. Да и многие игроки критикуют недоработанный функционал платформы, например, нет обзоров пользователей или возможности поделиться своими скриншотами. Да и сама Valve только в этом году добавила немало обновлений: из беты вышел «новый» Steam, начали показывать реальные и сгенерированные кадры, исправлен счетчик FPS и многое другое. Даже отзывы можно искать по конкретному языку. Так что впереди для Epic немало работы.

Отметим, что Epic Games активно наращивает базу пользователей благодаря бесплатным раздачам игр, тратя на это огромные суммы. Раздачи происходят каждую неделю, например, сейчас дарят фэнтези-выживалку с викторианским антуражем. Тем не менее базовый функционал магазина годами стоял на месте. Даже столь банальная для других платформы возможность, как предзагрузка, стало значительным шагом вперед. Возможно сервис наконец-то начнет разрывать свою техническую часть, а не просто пополнять библиотеки игроков различными инди-играми и другими тайтлами.

