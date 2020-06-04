В этом году Intel не выпустит процессоров Core-X и Core-S 11-го поколения





Ожидалось, что настольные процессоры Intel 11-го поколения Core-S появятся ещё не скоро. В конце концов, компания лишь недавно выпустила свои чипы Comet Lake-S, изготавливаемые по нормам 14-нанометрового технологического процесса. Однако тот факт, что даже серия Core-X не будет обновлена в этом году, несколько обескураживает.

Во время встречи Intel с азиатскими партнёрами был продемонстрирован слайд, демонстрирующий планы компании на 2020 года. И он ясно даёт понять, что новых процессоров Core-X в этом году не предвидится. Таким образом, пользователям и деле будут доступны чипы максимум с 18 вычислительными ядрами.

Также подтверждается информация, что в рамках линейки Intel Core-S до конца года не предвидится появление преемника. Что касается серии Rocket Lake-S, то ранее ходили слухи, что она может быть запущена позднее в этом году. Однако оставалось неясным, будет ли она представителем 10-го поколения или же её выпустят как уже 11-е поколение процессоров. Теперь же можно считать, что выход данного семейства чипов в этом году не состоится. И если верить слайду, то в настольном сегменте до конца 2020 года от Intel каких-либо существенных нововведений не планируется. Разве что может быть расширена уже существующая линейка за счёт выпуска моделей с повышенными частотами. Таким образом, в этом году осталось лишь ожидать появления новых мобильных процессоров Tiger Lake и дискретных графических решений Xe.

Источник: videocardz