В iFixit рассказали, что именно Samsung исправила в Galaxy Fold





Специалисты iFixit опубликовали отчет по итогам проведения второй разборки обновленного смартфона Galaxy Fold. Полгода назад они рассказали обо всех недостатках конструкции первой ревизии складного смартфона Samsung, но в итоге тот отчет был удален по просьбе Samsung. Впрочем, копию страницы с разборкой Galaxy Fold до сих пор можно найти в кэше поисковой системы. Корейская компания, насколько нам известно, устранила все недостатки, связанные с гибким экраном, но анализ iFixit даёт нам лучшее представление о проделанной работе.

Одно из самых больших изменений – дополнительный металлический слой между дисплеем и опорными пластинами, который действует по принципу кольчуги. По-видимому, это придаёт жёсткости экрану, даже если он отделён от подвижного шарнира. Кроме того, есть и другие изменения, они небольшие, но не менее важные. Например, то, что петли обтянуты плёнкой для дополнительной защиты от попадания мусора, а на задней части дисплея имеется липкая полоска, которая плотно удерживает его на месте.

Есть также внешние изменения, о которых мы уже знаем: зазоры в верхней и нижней частях сгиба экрана теперь прикрыты небольшими Т-образными пластиковыми протекторами с гибкой прокладкой. Верхний защитный слой, который ранее выглядел как обычная защитная плёнка, уже не выходит за пределы экрана.

В iFixit заявили, что Samsung исправила все проблемы, обнаруженные в оригинальной версии Galaxy Fold, но это не значит, что устройство стало идеальным. Там по-прежнему называют смартфон очень хрупким, и пока не ясно, насколько хорошо он приспособлен к использованию. В целом, за ремонтопригодность Galaxy Fold получил 2 балла из 10, что соответствует результатам первой версии устройства.

Источник: The Verge