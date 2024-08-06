В iOS 18 появится функция удаления рекламы из браузера — вдохновленная Таносом

Функция под названием Distraction Control позволит удалять нежелательные элементы с веб-страниц одним касанием — сейчас она доступна в последних бета-версиях iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia для разработчиков.

Благодаря анимации, напоминающей мощность Перчатки Бесконечности, с сайта за считанные секунды исчезает навязчивая реклама, баннеры с файлами cookie и, при необходимости, даже отдельные разделы сайта. В то же время Apple уточняет, что это не полноценный блокировщик рекламы, и скрытые элементы со временем появятся. К тому же функция Distraction Control не синхронизируется между устройствами.

Сайт MacRumors опубликовал видео с примером, как Distraction Control работает на практике. Для запуска, по сути, необходимо нажать ту же кнопку, где активируется режим чтения.

Если Apple не внесет изменения в последнюю минуту, то новая функция появится как часть последнего выпуска iOS 18 и iPadOS 18 — вероятно, в следующем месяце.

В то же время функции искусственного интеллекта Apple Intelligence, скорее всего, поступят позже.

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