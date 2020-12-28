В киевском метро впервые появятся поезда со сквозными проходами между вагонами, тендер на закупку проведут в марте 2021 года





Начальник КП «Киевский метрополитен» Виктор Брагинский сообщил, что в следующем году в столичном метро впервые появятся поезда со сквозными проходами между вагонами. Соответствующее объявление о покупке новых вагонов для Киевского метрополитена разместил Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), проведение тендера запланировано на 11 марта 2021 года.

Аукцион будет состоять из двух лотов. Первый из них — закупка 5 поездов с раздельными вагонами (25 вагонов), второй — 5 поездов с межвагонными проходами (25 вагонов). Такой тип вагонов раньше не использовался в столичной подземке. Новый подвижной состав планируется использовать на «зеленой» линии метро после открытия новых станций «Мостицкая» и «Проспект Правды».

Напомним, что осенью был опубликован текущий вариант развития «Подольско-Воскресенской» линии столичного метрополитена, которая будет проходить от жилмассива Троещина до Окружной дороги. Ее полная проектная протяженность составляет 31 км, количество станций — 22. В течение ближайших 5-7 лет предполагается запустить первый пусковой комплекс из 5 станций. На втором этапе 20 лет (до 2040 года) дополнительно к первому пусковому комплексу предполагается возвести 13,8 км линии движения метрополитена и построить еще 12 станций. И наконец, к 2060-2070 годам предполагается построить еще пять станций, увеличив протяженность линии еще на 10 км.

Впрочем, метро на Троещину не начнут строить до запуска в эксплуатацию Подольско-Воскресенского моста, который похоже так и не откроют до конца текущего года, несмотря на многочисленные обещания.

Источник: «Киевский метрополитен»