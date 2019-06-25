В конце 2020 года в киевском метро появятся вагоны с кондиционерами и бесплатным Wi-Fi, купленные за счет кредитов ЕБРР

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В конце 2020 года КП «Киевский метрополитен» закупит новые вагоны метро, которые будут оборудованы кондиционерами и бесплатным Wi-Fi. Об этом изданию 44.ua рассказал советник главы Киева Дмитрий Давтян.

Напомним, что 20 марта 2019 года депутатская комиссия КГГА приняла решение привлечь 50 млн евро кредитных средств от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) для покупки 50 новых вагонов метро. Ожидается, что договор с банком будет подписан в ближайшие 3 месяца. Чиновник также отметил, что тендер на покупку подвижного состава будет проводиться согласно международным правилам и требованиям.

«Будут покупаться самые современные на сегодняшний день подвижные составы. Соответственно, они будут оборудованы кондиционерами, бесплатным Wi-Fi», — сказал Давтян.

Кредиты от от Европейского банка реконструкции и развития собираются привлечь на модернизацию городского транспорта на срок 12-13 лет. При этом речь идет о 50 млн евро для КП «Киевский метрополитен» и 60 млн евро для КП «Киевпастранс», которые пойдут на закупку подвижного состава и комплексную реконструкцию линий.

Напомним, что ранее Виталий Кличко пообещал открыть автомобильное сообщение через Подольско-Воскресенский мост до конца следующего года, после чего вплотную заняться запуском метро на Троещину. Вчера был подписан меморандум, согласно которого Всемирный банк разработает варианты маршрутов и видов общественного транспорта для скоростного коридора на Троещину (Troyeshina Rapid Transit).

Источник: 44.ua