В мае украинцы приобрели 634 электромобиля, что в полтора раза выше прошлогодних показателей

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Ассоциация «Укравтопром» опубликовала итоги продаж электромобилей в Украине за май текущего года. В последний весенний месяц украинцы приобрели и поставили на учет 643 электромобиля — 610 легковых и 33 коммерческих. Таким образом, по сравнению с прошлым годом спрос на легковые электромобили в Украине вырос почти в полтора раза, а на коммерческие — на 43%.

Майский рынок коммерческих автомобилей на электротяге состоял исключительно из импортного секонд-хенда и не отличался разнообразием. Основную массу составили электромобили модели Renault Kangoo Z.E., которые были зарегистрированы в количестве 31 единицы. Еще два автмобиля — Nissan e-NV200.

В то же время, в регистрациях легковых электромобилей присутствовали и новые экземпляры, однако было их всего 86 штук, тогда как подавляющую часть (524 штуки) составили б/у электромобили.

Ожидаемо самым популярным электромобилем в Украине остается Nissan Leaf (329 шт.), на втором месте идет Tesla Model S (53 шт.), а замыкает первую тройку BMW i3 (46 шт.). На четвертом и пятом местах FIAT 500е и Renault Zoe с практически идентичными результатами 24 и 23 штуки соответственно.

Всего с начала 2019 года в Украину было ввезено и поставлено на учет 2381 легковой и 176 коммерческих электромобилей, что соответственно на 64% и 209% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В прошлом месяце украинцы приобрели 535 электромобилей, что опять же на 67% выше прошлогодних показателей.

Источник: Автопром