В НАТО признали iPhone пригодным для хранения секретных данных

В НАТО заявили, что устройства Apple вполне безопасны для обработки и хранения секретных данных. Фактически, им не нужны специальное ПО или настройки, которые используют в альянсе.
Речь идет о двух устройствах — iPhone и iPad под управлением iOS 26 и iPadOS 26, которые получили официальное разрешение на хранение информации с ограниченным доступом НАТО.
Гриф «Ограничено НАТО» является самым низким уровнем секретности, который применяется к информации, разглашение которой было бы «невыгодным для интересов НАТО». В 2013 году подобную «честь» получили телефоны BlackBerry 10.
До получения разрешения iPhone и iPad прошли «всестороннюю» проверку, проведенную Федеральным ведомством информационной безопасности Германии (BSI). Изначально разрешение распространили на немецкое правительство, а сейчас и на все страны НАТО.
В Apple говорят, что встроенные средства безопасности, такие как шифрование, биометрическая аутентификация с помощью Face ID и система Memory Integrity Enforcement, которые непосредственно направлены на борьбу со шпионскими программами, «теперь признаны соответствующими строгим правительственным и международным требованиям безопасности».
