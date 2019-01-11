В Новогодние праздники абоненты lifecell использовали 2,7 петабайт трафика (из них 847 ТБ в 4G), что в 2,3 раз больше прошлогодних показателей

К Vodafone Украина и Киевстар присоединился третий украинский оператор мобильной связи lifecell, который также рассказал о «новогодней статистике» потребления услуг. По данным оператора, общий дата-трафик за новогодние и рождественские праздники достиг 2728 ТБ, что в 2,3 раза превышает прошлогодний показатель. Из них 847 ТБ трафика было сгенерировано в сети четвертого поколения.

Накануне Нового года, 31 декабря 2018 года, абоненты lifecell получили и передали 666 ТБ поздравлений, что на 138% больше, чем в последний день 2017 года. В первый день 2019 года было передано 705 ТБ данных, что превышает прошлогодний показатель на 130%, и 7 января – более 678 ТБ, что на 127% больше, чем в прошлом году. При этом 31% общего трафика было сгенерировано в сети четвертого поколения.

Пик нагрузки новогодних поздравлений в сети lifecell пришелся на 12:00 31.12.2018 – 38 TБ (в 2017 году аналогичный показатель составлял 17 TБ) и на 00:00 01.01.2019 – 41 TБ (в 2018 году – 18 TБ). Лидерами по потреблению услуг мобильной связи на Новый год и Рождество стали Киев, Одесса, Харьков, Львов, Днепр, Чернигов, Николаев, Винница. Услугами 4G-связи в этот период воспользовалось около миллиона абонентов.

Статистика lifecell демонстрирует стойкую тенденцию перехода голосового трафика в цифровой, так как абоненты оператора в основном поздравляли друг друга в мессенджерах и отправляли аудио- и видеопоздравления с помощью мобильного интернета. Впрочем, количество голосовых звонков в праздничные дни в сети оператора все же выросло в среднем на 12% по сравнению с прошлым годом.

Напомним, что на данный момент доступ к 4G-сети lifecell получили почти 26 млн украинцев приблизительно в 5 тыс населенных пунктах страны. Оператор также продолжает лидировать по показателю «смартфонизации» абонентов (73%).

Источник: lifecell