Новости Кино 25.01.2024 в 12:36 comment views icon

В поисках «‎Супергёрл»: на главную роль в новых фильмах DC претендуют Милли Алкок и Мэг Доннелли

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Катерина Даньшина

Автор новостей

В поисках «‎Супергёрл»: на главную роль в новых фильмах DC претендуют Милли Алкок и Мэг Доннелли

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Персонаж появится в фильме Джеймса Ганна «Супермен: Наследие», а впоследствии станет хедлайнером отдельной истории «Супергёрл: Женщина завтрашнего дня».

По данным The Hollywood Reporter, недавние пробы сузили перечень претенденток на главную роль до двух актрис: Милли Алкок — наиболее известную по роли молодой Рейниры Таргариен в сериале «Дом дракона» и Мэг Доннелли, сыгравшую в мюзикле Disney «Зомби», также она озвучивает персонажа в последних и текущих анимационных фильмах DC.

На кастинге в Атланте присутствовали оба босса DC Studios — Джеймс Ганн и Питер Сафран.

Фильм о «Супергёрл», как сообщается, связан с мини-серией комиксов, написанных Томом Кингом и опубликованных в 2021 и 2022 годах, которые хотели переосмыслить персонажа как нечто большее, чем просто девичью версию Супермена.

«Супермен — это парень, которого отправили на Землю и вырастили любящие родители, а Супергёрл в этой истории — персонаж, выросший на куске Криптона», — объяснял Ганн. «Она видела, как все вокруг гибли, поэтому гораздо больше истощена».

Сценарий пишет актриса и драматург Ана Ногейра, режиссера у проекта еще нет.

В фильме «Флэш» 2023 года роль Супергёрл исполнила Саша Калле, но Ганн и компания, похоже, двигаются в другом направлении.

В комиксах Супергёрл (также известная как Кара Зор-Эл) является двоюродной сестрой Супермена, которого в «Наследии» сыграет Дэвид Коренсвет. Рейчел Броснахен в это время воплотит образ Лоис Лейн, а Николас Холт ведет переговоры о роли Лекса Лютора.

Выход фильма «Супермен: Наследие» запланирован на 11 июля 2025 года.

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