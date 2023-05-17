В прошлом году Apple App Store предотвратил мошеннических транзакций на $2 млрд – отклонены 1,7 млн приложений, забанены сотни тысяч разработчиков

В прошлом году Apple App Store предотвратил мошеннических транзакций на сумму более $2 млрд, сообщает компания в своем пресс-релизе. В 2022 году Apple отклонила почти 1,7 млн заявок на размещение приложений в магазине из-за несоблюдения стандартов App Store в отношении конфиденциальности и безопасности.

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Apple давно утверждает, что отсутствие жесткого отбора приложений и контроля за платежами плохо скажется на безопасности пользователей. Это было ее основным аргументом в ходе судебного разбирательства с Epic Games и при общении с американскими законодателями.

Компания утверждает, что в прошлом году она «защитила пользователей от почти 57 000 ненадежных приложений из запрещенных магазинов, которые не имеют таких встроенных средств защиты конфиденциальности и безопасности, как App Store». Apple отмечает, что «неавторизованные торговые площадки распространяют вредоносное программное обеспечение, которое может имитировать популярные приложения или изменять их без согласия их разработчиков».

В пресс-релизе Apple рекламирует безопасность своих платежных технологий, таких как StoreKit и Apple Pay, отметив, что компанией заблокировано почти 3,9 млн украденных кредитных, 714 000 учетным записям были запрещены транзакции с подозрением на мошенничество.

Компания сообщила, что выполняет ряд проверок безопасности для каждого приложения, прежде чем оно попадет в App Store. В прошлом году по различным причинам, связанным с мошенничеством и угрозой конфиденциальности, она отклонила почти 1,7 млн приложений. Около 24 000 приложений были заблокированы или удалены из App Store за использование метода «заманить и подменить».

Более 153 000 приложений, отклоненных App Store в прошлом году, были признаны спамом, подражателями или вводящими в заблуждение. Почти 29 000 заявок были отклонены из-за наличия скрытых или недокументированных функций в программах. Более 400 000 приложений были отклонены из-за нарушений конфиденциальности.

В прошлом году Apple удалила более 428 000 учетных записей разработчиков за потенциально мошенническую деятельность. Были отклонены почти 105 млн заявок на участие в Apple Developer Program из-за подозрений в мошенничестве. Компания деактивировала более 282 млн учетных записей клиентов, связанных с мошеннической и оскорбительной деятельностью, а 198 млн мошеннических учетных записей были заблокированы еще до того, как их удалось создать.

Компания постоянно сталкивается со стремлением открыть iPhone и iPad для сторонних магазинов приложений. Европейский Союз принял Закон о цифровых рынках, который вступит в силу в 2024 году и обяжет крупные технологические компании разрешать альтернативные магазины приложений на своих платформах, предоставляя разработчикам и пользователям выбор. Apple готовится разрешить альтернативные магазины, соответствующее ее требованиям. Изменения будут внесены в iOS 17 в этом году.

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Источник: TechCrunch