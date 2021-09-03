В прошлом квартале было отгружено 11 миллионов дискретных видеокарт на $11,8 млрд — на 179% больше, чем год назад
Аналитики Jon Peddie Research (JPR) оценили сегмент дискретных видеокарт (add-in boards) по итогам второго квартала 2021 года.
- Во втором квартале AIB-партнеры NVIDIA и AMD отгрузили на мировой рынок 11 миллионов видеокарт (dGPU) общей стоимостью $11,8 млрд — это на 179% превышает показатель годичной давности, когда поставки в натуральном выражении составляли 10 миллионов штук. То есть, за год средняя цена дискретных GPU подскочила более чем вдвое.
- Неоспоримым лидером рынка остается NVIDIA, чьи GPU использовались в 80% всех видеокарт, отгруженных в минувшем квартале (+2% год к году). В то же время команда Лизы Су несколько сдала позиции — за год доля «красных» сократилась с 22% до 20%.
|Компания-поставщик и доля рынка
|IV кв. 2018
|I кв. 2019
|II кв. 2019
|III кв. 2019
|IV кв. 2019
|I кв. 2020
|II кв. 2020
|III кв. 2020
|IV кв. 2020
|I кв. 2021
|II кв. 2021
|AMD
|18,8%
|22,7%
|32,1%
|27,1%
|31,1%
|30,8%
|22%
|23%
|17%
|19%
|20%
|NVIDIA
|81,2%
|77,3%
|67,9%
|72,9%
|68,9%
|69,2%
|78%
|77%
|83%
|81%
|80%
- Общие поставки dGPU в количество выражении во втором квартале выросли на 13,4% год к году. В то же время рынок CPU за аналогичный период вырос на 8,0%.
- На сегодня есть NVIDIA и AMD поставляют свои dGPU 54 AIB-парнерам; некоторые из них предлагают продукты на базе GPU обеих чипмейкеров, а другие сотрудничают только с одним из них.
- В 2020 году мировой рынок графических карт в денежном выражении составил 29 миллиардов долларов. По прогнозам JPR, к 2023 году он вырастет до $44,1 млрд.
Остается вспомнить, что вскоре на рынке дискретных видеокарт, которые снова начали дорожать, появится третий игрок — Intel. Первые потребительские видеокарты Intel Arc под кодовым названием Alchemist с GPU семейства DG2 на архитектуре Xe-HPG выйдут в первом квартале 2022 года.