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В прошлом квартале было отгружено 11 миллионов дискретных видеокарт на $11,8 млрд — на 179% больше, чем год назад

В прошлом квартале было отгружено 11 миллионов дискретных видеокарт на $11,8 млрд — на 179% больше, чем год назад

В прошлом квартале было отгружено 11 миллионов дискретных видеокарт на $11,8 млрд — на 179% больше, чем год назад


Аналитики Jon Peddie Research (JPR) оценили сегмент дискретных видеокарт (add-in boards) по итогам второго квартала 2021 года.

  • Во втором квартале AIB-партнеры NVIDIA и AMD отгрузили на мировой рынок 11 миллионов видеокарт (dGPU) общей стоимостью $11,8 млрд — это на 179% превышает показатель годичной давности, когда поставки в натуральном выражении составляли 10 миллионов штук. То есть, за год средняя цена дискретных GPU подскочила более чем вдвое.

В прошлом квартале было отгружено 11 миллионов дискретных видеокарт на $11,8 млрд — на 179% больше, чем год назад

  • Неоспоримым лидером рынка остается NVIDIA, чьи GPU использовались в 80% всех видеокарт, отгруженных в минувшем квартале (+2% год к году). В то же время команда Лизы Су несколько сдала позиции — за год доля «красных» сократилась с 22% до 20%.
Компания-поставщик и доля рынкаIV кв. 2018I кв. 2019II кв. 2019III кв. 2019IV кв. 2019I кв. 2020II кв. 2020III кв. 2020IV кв. 2020I кв. 2021II кв. 2021
AMD18,8%22,7%32,1%27,1%31,1%30,8%22%23%17%19%20%
NVIDIA81,2%77,3%67,9%72,9%68,9%69,2%78%77%83%81%80%
  • Общие поставки dGPU в количество выражении во втором квартале выросли на 13,4% год к году. В то же время рынок CPU за аналогичный период вырос на 8,0%.
  • На сегодня есть NVIDIA и AMD поставляют свои dGPU 54 AIB-парнерам; некоторые из них предлагают продукты на базе GPU обеих чипмейкеров, а другие сотрудничают только с одним из них.
  • В 2020 году мировой рынок графических карт в денежном выражении составил 29 миллиардов долларов. По прогнозам JPR, к 2023 году он вырастет до $44,1 млрд.

Остается вспомнить, что вскоре на рынке дискретных видеокарт, которые снова начали дорожать, появится третий игрок — Intel.  Первые потребительские видеокарты Intel Arc под кодовым названием Alchemist с GPU семейства DG2 на архитектуре Xe-HPG выйдут в первом квартале 2022 года.

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