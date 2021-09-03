Аналитики Jon Peddie Research (JPR) оценили сегмент дискретных видеокарт (add-in boards) по итогам второго квартала 2021 года.

Компания-поставщик и доля рынка IV кв. 2018 I кв. 2019 II кв. 2019 III кв. 2019 IV кв. 2019 I кв. 2020 II кв. 2020 III кв. 2020 IV кв. 2020 I кв. 2021 II кв. 2021 AMD 18,8% 22,7% 32,1% 27,1% 31,1% 30,8% 22% 23% 17% 19% 20% NVIDIA 81,2% 77,3% 67,9% 72,9% 68,9% 69,2% 78% 77% 83% 81% 80%

Общие поставки dGPU в количество выражении во втором квартале выросли на 13,4% год к году. В то же время рынок CPU за аналогичный период вырос на 8,0%.

На сегодня есть NVIDIA и AMD поставляют свои dGPU 54 AIB-парнерам; некоторые из них предлагают продукты на базе GPU обеих чипмейкеров, а другие сотрудничают только с одним из них.

В 2020 году мировой рынок графических карт в денежном выражении составил 29 миллиардов долларов. По прогнозам JPR, к 2023 году он вырастет до $44,1 млрд.

Остается вспомнить, что вскоре на рынке дискретных видеокарт, которые снова начали дорожать, появится третий игрок — Intel. Первые потребительские видеокарты Intel Arc под кодовым названием Alchemist с GPU семейства DG2 на архитектуре Xe-HPG выйдут в первом квартале 2022 года.