В рамках ребрендинга поисковый сервис Bing получил название Microsoft Bing и обновлённый логотип





Корпорация Microsoft провела ребрендинг своего поискового сервиса Bing, и теперь он называется Microsoft Bing. Microsoft не вдавалась в подробности о том, почему она добавила название компании к бренду Bing, за исключением того, что это отражает «постоянную интеграцию нашего опыта поиска в семействе Microsoft».

В рамках ребрендинга поисковик Microsoft Bing получил обновлённый собственный логотип. Также логотип Microsoft Bing теперь отображается на главной странице поисковой системы. Пока нет сведений о том, откажется ли Microsoft в конечном итоге от собственного логотипа Bing в пользу этого нового логотипа с упоминанием Microsoft или просто будет использовать в дальнейшем оба варианта.

В последнее время компания начала использовать собственное название в сочетании с названиями своих продуктов. Так, магазин Windows Store трансформировался в Microsoft Store, а сервис Office 365 был переименован в Microsoft 365. В названиях Microsoft Edge и Microsoft Teams также используется название компании. Пока что лишь устройства Surface и Xbox не получили в своих названиях слово Microsoft.

Источник: The Verge