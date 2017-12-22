В следующем году ожидается выпуск хромбуков на базе SoC Snapdragon 845

На форуме XDA-Developers была опубликована информация, согласно которой в следующем году на рынок должны выйти хромбуки на базе SoC Snapdragon 845. Записи с упоминанием таких устройств были замечены в последних изменениях исходного кода движка Chromium.

Увы, пока нет никаких данных о будущих моделях хромбуков с SoC Snapdragon 845, да и понятно, что выйдут они (если выйдут) не раньше третьего квартала следующего года. Первое время поставки Snapdragon 845, которая еще не вышла на рынок, будут весьма ограничены. Примерно в это же время ожидаются первые ПК с Windows 10 и Snapdragon 845, созданные в рамках инициативы Always Connected PC.

Приход Snapdragon 845 в сегмент хромбуков может существенно повысить производительность этих устройств и при этом обеспечить им завидную автономность. То есть, с учетом того, что ОС Chrome OS гораздо легче и экономнее в плане потребления энергии по сравнению с Windows, в таком случае можно будет рассчитывать на еще более высокое время автономной работы.

Остается добавить, что сейчас в хромбуках используются либо однокристальные системы Intel, Exynos, MediaTek или RockChip. Судя по всему, Qualcomm изменила свое отношение к ОС Chrome OS и теперь готова сотрудничать с Google.

Новая однокристальная система Snapdragon 845, выделяющаяся встроенным модемом с поддержкой скорости передачи данных до 1,2 Гбит/с, была представлена в начале этого месяца.

Источник: XDA-Developers