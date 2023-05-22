В Snapdragon 8 Gen 4 Qualcomm откажется от ядер ARM в пользу собственного дизайна Oryon – утечка

Согласно информации Wccftech, процессор Snapdragon 8 Gen 3 станет последним чипом Qualcomm для смартфонов с дизайном ядер от ARM. На смену им предположительно придет собственная разработка компании, ядра Oryon. Информатор также упомянул конфигурацию процессора Snapdragon 8 Gen 4: 2 высокопроизводительных ядра и 6 энергоэффективных.

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Соревнуясь с Apple, Qualcomm, предлагает такое же количество ядер, но при этом лишь два из них высокопроизводительные. Этого вполне может хватить для конкуренции – наличие нескольких эффективных ядер может дать отличную многоядерную производительность в сочетании с мощной одноядерной. Согласно сообщению инсайдера, ранние тесты действительно показывают, что Snapdragon 8 Gen 4 быстрее Apple M2. Техпроцесс TSMC N3E помогает достичь более высоких тактовых частот.

Также предполагается, что Snapdragon 8 Gen 4 получит поддержку памяти LPDDR6, с большей пропускной способностью при меньшем энергопотреблении. Так или иначе, но компания еще не выпустила Snapdragon 8 Gen 3 и говорить о характеристиках Gen 4 несколько преждевременно – они могут измениться.