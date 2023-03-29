В США запустили Apple Pay Later – BNPL-сервис для владельцев iPhone, позволяющий приобрести товар до $1000 с оплатой частями

Сейчас услуга доступна только в США для онлайн-покупок на iOS 16.4 и iPadOS 16.4. Apple говорит, что «выбранные случайным образом» пользователи получат приглашение на ранний доступ.

Apple наконец-то запускает Apple Pay Later – собственный вариант BNPL-сервиса BNPL-сервис («buy now pay later») – это сервис, который позволяет оплачивать онлайн-покупки равными частями в течение короткого периода времени. в Apple Wallet. Владельцы iPhone и iPad могут воспользоваться услугой для получения ссуд на сумму от $50 до $1000, а затем погасить их четырьмя платежами в течение шести недель без процентов или комиссий.

Сервис, о котором Apple впервые объявила в 2021 году, должен был дебютировать вместе с iOS 16, однако в сентябре корреспондент Bloomberg Марк Гурман сообщил, что разработчики столкнулись с «техническими и инженерными проблемами», из-за чего развертывание задерживается.

Компания говорит, что клиенты могут подать заявку на оплату частями в Apple Wallet «без влияния на кредиты», но мелким шрифтом отмечает, что данные о кредите и истории платежей могут быть переданы кредитным бюро. Если оплату частями одобрят, то пользователь будет видеть опцию «Оплатить позже» при оформлении заказа в приложениях и на веб-сайтах на iPhone и iPad. Просматривать кредиты и управлять ими можно в приложении Wallet; также будут приходить уведомления о том, когда наступит срок оплаты.

Apple запустила кредитную карту в партнерстве с Goldman Sachs в 2019 году, но запуск BNPL-услуги – первый случай, когда компания самостоятельно занимается финансовой стороной дела. Отмечается, что программой Pay Later управляет новая дочерняя компания Apple Financing LLC, которая «несет ответственность за кредитную оценку и кредитование».

Вместе с тем Apple стала партнером программы BNPL Mastercard Installments, чтобы включить Apple Pay Later – тогда как Goldman Sachs является эмитентом платежных данных Mastercard. Apple Financing LLC начнет отчитываться в кредитные бюро США об услугах, предоставленных Pay Later, с осени.

Несмотря на то, что Apple сосредоточена на «финансовом здоровье» системы BNPL, The Verge пишет, что сервисы Klarna, Afterpay и Affirm с подобными услугами подвергались критике за потенциальный ущерб клиентам. В прошлом году Бюро финансовой защиты потребителей (CFPB) «определило несколько областей риска причинения вреда потребителям», включая непоследовательную защиту потребителей и сбор данных; также утверждается, что BNPL «создана для поощрения потребителей покупать и одалживать больше». В 2021 году CFPB начало расследование по нескольким компаниям BNPL и продолжает оценивать их влияние на потребителей.