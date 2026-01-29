В трейлере сериала "Повелитель мух" новый Драко из "Гарри Поттера" объявляет борьбу за власть

Первый трейлер нового сериала «Повелитель мух» показывает, как хлипкие договоренности 30 школьников на необитаемом острове быстро разрушаются из-за страха и жестокости.





По сюжету, мальчики оказываются на острове где-то в Тихом океане после авиакатастрофы. Сначала они пытаются договориться, подружиться, организовать быт и выжить вместе.

«Нам нужно думать о еде и убежище. Нам нужно помогать друг другу и быть хорошими друзьями по лагерю», — говорит один из мальчиков.

Формальным лидером группы становится Ральф (Уинстон Сойерс), пока Пигги (Дэвид МакКенн, новый Дигоры из «Нарнии») пытается действовать логично и сдержанно. До момента, когда не становится понятно, что этот порядок был иллюзией. Джек в исполнении Локса Пратта (Драко из сериала «Гарри Поттер») начинает тянуться к власти и бросает вызов. Он не соглашается с решениями Ральфа и становится все более сосредоточенным на охоте и контроле.

С ростом напряжения ребята восстают друг против друга и постепенно теряют чувство добра и зла. В трейлере четко видно, как атмосфера меняется: от попыток держаться вместе до раскола, агрессии и борьбы между детьми. Создатель Джек Торн («Юношество») делает акцент не на приключениях. Он показывает насколько шаткие правила, когда исчезает контроль взрослых.





В сериале «Повелитель мух» снялось более 30 молодых актеров, большинство из которых ранее не имели большого опыта. Среди них Айк Талбот (Саймон), Томас Коннор (Роджер), Ной и Кассиус Флеминги (Сэм и Эрик) и еще несколько десятков детей, которые играют жителей лагеря.

Мини-сериал экранизирует одноименный роман-бестселлер Уильяма Голдинга 1954 года, который стал одной из самых популярных книг. Писатель даже получил Нобелевскую премию по литературе в 1983 году. Впервые книгу экранизировали в формате кино в 1990 году.

Премьера сериала «Повелитель мух» стартует 8 февраля 2026 года на BBC One. Трансляция будет проходить каждое воскресенье в 21:00, а все четыре серии сразу появятся на BBC iPlayer в ночь премьеры. Международным прокатом занимается Sony Pictures Television.

Источник: Ars Technica, Fiction Horizon