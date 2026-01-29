Новости Кино 29.01.2026 comment views icon

В трейлере сериала "Повелитель мух" новый Драко из "Гарри Поттера" объявляет борьбу за власть

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

У трейлері серіалу "Володар мух" новий Драко з "Гаррі Поттера" оголошує боротьбу за владу

Первый трейлер нового сериала «Повелитель мух» показывает, как хлипкие договоренности 30 школьников на необитаемом острове быстро разрушаются из-за страха и жестокости.


По сюжету, мальчики оказываются на острове где-то в Тихом океане после авиакатастрофы. Сначала они пытаются договориться, подружиться, организовать быт и выжить вместе.

«Нам нужно думать о еде и убежище. Нам нужно помогать друг другу и быть хорошими друзьями по лагерю», — говорит один из мальчиков.

У трейлері серіалу "Володар мух" новий Драко з "Гаррі Поттера" оголошує боротьбу за владу
Кадр из трейлера «Повелитель мух»

Формальным лидером группы становится Ральф (Уинстон Сойерс), пока Пигги (Дэвид МакКенн, новый Дигоры из «Нарнии») пытается действовать логично и сдержанно. До момента, когда не становится понятно, что этот порядок был иллюзией. Джек в исполнении Локса Пратта (Драко из сериала «Гарри Поттер») начинает тянуться к власти и бросает вызов. Он не соглашается с решениями Ральфа и становится все более сосредоточенным на охоте и контроле.

С ростом напряжения ребята восстают друг против друга и постепенно теряют чувство добра и зла. В трейлере четко видно, как атмосфера меняется: от попыток держаться вместе до раскола, агрессии и борьбы между детьми. Создатель Джек Торн («Юношество») делает акцент не на приключениях. Он показывает насколько шаткие правила, когда исчезает контроль взрослых.


В сериале «Повелитель мух» снялось более 30 молодых актеров, большинство из которых ранее не имели большого опыта. Среди них Айк Талбот (Саймон), Томас Коннор (Роджер), Ной и Кассиус Флеминги (Сэм и Эрик) и еще несколько десятков детей, которые играют жителей лагеря.

Мини-сериал экранизирует одноименный роман-бестселлер Уильяма Голдинга 1954 года, который стал одной из самых популярных книг. Писатель даже получил Нобелевскую премию по литературе в 1983 году. Впервые книгу экранизировали в формате кино в 1990 году.

Премьера сериала «Повелитель мух» стартует 8 февраля 2026 года на BBC One. Трансляция будет проходить каждое воскресенье в 21:00, а все четыре серии сразу появятся на BBC iPlayer в ночь премьеры. Международным прокатом занимается Sony Pictures Television.

Спецпроекты
Wise IT приєднується до CISO Club Ukraine. Мета спільноти — забезпечити новий рівень кіберстійкості
Міць титана: у Алло з'явилась серія смартфонів REDMI Note 15. Вони стійкі до падінь та довго тримають заряд

Источник: Ars Technica, Fiction Horizon

Популярные новости

arrow left
arrow right
На Netflix вышел фильм "Очень странные дела: Последнее приключение" — с украинской озвучкой
Сериал "Расхитительница гробниц" добавил звезд "Гарри Поттера" и "Чужого": Рипли станет злодейкой, а старший Малфой подобреет
Amazon заказала сразу два сезона для сериала God of War — первые эпизоды снимет режиссер "Сегуна" и "Пацанов"
Актриса Цири планировала уйти из "Ведьмака" после замены Генри Кавилла: "Он тот Геральт, с которым я выросла"
Второй том "Очень странных дел" будет длиться менее 3,5 часов
Элла Пернелл из сериала "Фоллаут" ответила, возможен ли роман между Люси и Гулем
В сериале "Расхитительница гробниц" с Софи Тернер тайно снялась бывшая Лара Крофт
Netflix продлил сериал-выживач "До последнего самурая" на 2-й сезон
"Ты умрешь — я умру": Netflix показал трейлер новых эпизодов "Очень странных дел"
"Что это? Откуда оно взялось?": Джордж Р. Р. Мартин был шокирован "туалетной" сценой в начале "Рыцаря семи королевств"
Первый сезон "Рыцаря семи королевств" обошел по рейтингу "Игру престолов" и "Дом дракона" с 95% на Rotten Tomatoes
Жизнь после "Очень странных дел": Netflix показал первые кадры сериала ужасов от братьев Дафферов
Netflix показал трейлер детектива "Семь циферблатов Агаты Кристи", релиз — 15 января
Новая Fable одолжила технику повествования из сериала "Офис"
Финал скоро: Netflix анонсировал 5-й сезон "Ведьмака" на 2026 год и раскрыл синопсис
Создатель "Во все тяжкие" рассказал, как сложилась судьба персонажей после завершения шоу
За 100 лет до "Игры престолов": вышел финальный трейлер сериала "Рыцарь семи королевств", релиз — 18 января
"Дом дракона", "Фонари" и "Дюна": видеоанонс сериалов НВО, что выйдут в 2026 году
"Больше никаких драконов": Эмилия Кларк говорит, что покончила с фэнтези после "Игры престолов"
На Apple TV завершился сериал "Плюрибус": все 9 эпизодов доступны для просмотра
Netflix анонсировал фильм "Очень странные дела: Последнее приключение" о закулисье финального сезона — смотрим трейлер
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить