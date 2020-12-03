В Украине начал работать видеосервис Discovery+ с развлекательным, познавательным и спортивным контентом





Как и было обещано ранее, в начале декабря в Украине начал работать стриминговый видеосервис Discovery+. Он уже доступен абонентам сервиса Megogo в 13 странах, включая Украину, Беларусь, Молдову, Литву, Эстонию, Грузию, Армению, Азербайджан, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, Кыргызстан и Казахстан.

Тысячи часов VOD (video-on-demand) и множество спортивного контента Eurosport 1 HD и Eurosport 2 HD в live-формате теперь доступны подписчикам Megogo как часть базового пакета или как дополнение к прямой подписке для пользователей AVOD от Megogo. Программы VOD будут охватывать ключевые передачи документальной и развлекательной библиотеки Discovery от каналов Discovery Channel, TLC, Animal Planet, ID, Discovery Science, Food Network, Travel Channel, включая «Большое» Ричарда Хаммонда, «Виза жениха. Виза невесты», «Кафе, закусочные и забегаловки», «Джо Экзотик: тигры, ложь и прикрытия».

В то же время услуга будет предоставлять доступ к соревнованиям и прямым трансляциям премиальных спортивных событий Eurosport, таким как Ролан Гаррос, Открытый чемпионат Австралии и Олимпийские игры (контент Eurosport будет доступен до середины декабря).

Отметим, что компания Discovery внедряет сервис Discovery+ на более чем 25 ключевых рынках. К ним относятся 13 территорий в CEEMCA, где Discovery+ доступен на платформе Megogo. Discovery+ запускается также в США, Северной Европе, Италии, Нидерландах и Испании. В планах на 2021 год — рынки Латинской Америки и Азии. Discovery будет использовать большую библиотеку контента на местном языке, а также широкий ассортимент спортивных событий в live-формате (где это возможно).

Источник: Megogo