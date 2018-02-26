В Украине открыли предзаказы на Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+ по цене 27 999 грн и 31 999 грн соответственно

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Компания «Samsung Electronics Украина» объявила о начале приема предварительных заказов на представленные вчера новые флагманские смартфоны Galaxy S9 и Galaxy S9+ (читайте наш первый взгляд на старшую модель).

Рекомендованные цены в Украине установлены на уровне 27 999 гривен за младшую модель и 31 999 гривен – за старшую Galaxy S9+. Понятно, что это цены для младших модификаций с 64 ГБ флэш-памяти. Для сравнения, Galaxy S8 и Galaxy S8+ с аналогичным объемом памяти в прошлом году на старте стоили 24999 и 28999. То есть, ощутимо дешевле. Но есть возможность получить скидку на новые Galaxy S9.

В рамках специальной акции, которая будет действовать на протяжении всего периода приема предказазов, Samsung предоставляет покупателям возможность обменять свой старый смартфон на Galaxy S9, получив взамен скидку до 2500 гривен (точная сумма будет зависеть от модели смартфона и его состояния) или беспроводное зарядное устройство EP-PG950 в подарок.

Кроме того, пользователи, оформившиеся предзаказ, смогут получить Galaxy S9 и S9+ за неделю до официального старта продаж – с 16 марта по 7 апреля 2018 года.

Официальный старт продаж Galaxy S9 и S9+ в Украине запланирован на конец марта 2018 года. Пользователи смогут выбрать из трех цветов корпуса: черного, серого и лилового.

Источник: Samsung