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В Украине представили мобильное приложение «Энергетика Онлайн», которое позволяет потребителям самостоятельно контролировать счета за газ и электроэнергию
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В Украине представили мобильное приложение «Энергетика Онлайн», которое позволяет потребителям самостоятельно контролировать счета за газ и электроэнергию

В Украине представили мобильное приложение «Энергетика Онлайн», которое позволяет потребителям самостоятельно контролировать счета за газ и электроэнергию

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), совместно с аналитическим центром DiXi Group в рамках проекта USAID «Прозрачная энергетика» презентовала мобильное приложение «Энергетика Онлайн». С помощью данного приложения украинские потребители смогут проверить свой тариф на газ или электроэнергию, а также уточнить целый ряд других вопросов в энергетическом секторе.

Мобильное приложение «Энергетика Онлайн» было создано с целью упрощения доступа к информации и повышения уровня прозрачности в энергетическом секторе Украины. Оно предоставляет следующие возможности:

  • получать оперативную информацию о действующих тарифах и сравнивать их с ценовыми предложениями, которые действуют в соседних областях;
  • проверять счета за услуги электро- и газоснабжения, подавать жалобы в Компании-поставщики услуг;
  • находить ответы на вопросы о предоставлении субсидии, сроков оплаты счетов за услуги, погашении задолженности, энергосбережении и т.п.;
  • подавать заявление на компенсацию за некачественно предоставленные услуги в сферах электро- и газоснабжения;
  • оценивать работу центров обслуживания операторов сетей и поставщиков газа и электроэнергии;
  • сообщать энергокомпаниям о нарушениях со стороны их должностных лиц и персонала;
  • контролировать разработку и выполнение инвестиционных программ и предоставлять предложения по их улучшению;
  • зарегистрироваться на общественные обсуждения в сфере энергетики.

Мобильное приложение «Энергетика Онлайн» уже можно загрузить на Android-смартфоны из магазина Google Play (ссылка на загрузку EnergyOnline), версия для iOS-устройств будет доступна для загрузки в марте текущего года.

Источник: НКРЭКУ

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