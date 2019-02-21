В Украине представили мобильное приложение «Энергетика Онлайн», которое позволяет потребителям самостоятельно контролировать счета за газ и электроэнергию

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Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), совместно с аналитическим центром DiXi Group в рамках проекта USAID «Прозрачная энергетика» презентовала мобильное приложение «Энергетика Онлайн». С помощью данного приложения украинские потребители смогут проверить свой тариф на газ или электроэнергию, а также уточнить целый ряд других вопросов в энергетическом секторе.

Мобильное приложение «Энергетика Онлайн» было создано с целью упрощения доступа к информации и повышения уровня прозрачности в энергетическом секторе Украины. Оно предоставляет следующие возможности:

получать оперативную информацию о действующих тарифах и сравнивать их с ценовыми предложениями, которые действуют в соседних областях;

проверять счета за услуги электро- и газоснабжения, подавать жалобы в Компании-поставщики услуг;

находить ответы на вопросы о предоставлении субсидии, сроков оплаты счетов за услуги, погашении задолженности, энергосбережении и т.п.;

подавать заявление на компенсацию за некачественно предоставленные услуги в сферах электро- и газоснабжения;

оценивать работу центров обслуживания операторов сетей и поставщиков газа и электроэнергии;

сообщать энергокомпаниям о нарушениях со стороны их должностных лиц и персонала;

контролировать разработку и выполнение инвестиционных программ и предоставлять предложения по их улучшению;

зарегистрироваться на общественные обсуждения в сфере энергетики.

Мобильное приложение «Энергетика Онлайн» уже можно загрузить на Android-смартфоны из магазина Google Play (ссылка на загрузку EnergyOnline), версия для iOS-устройств будет доступна для загрузки в марте текущего года.

Источник: НКРЭКУ