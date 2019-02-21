В Украине представили мобильное приложение «Энергетика Онлайн», которое позволяет потребителям самостоятельно контролировать счета за газ и электроэнергию
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), совместно с аналитическим центром DiXi Group в рамках проекта USAID «Прозрачная энергетика» презентовала мобильное приложение «Энергетика Онлайн». С помощью данного приложения украинские потребители смогут проверить свой тариф на газ или электроэнергию, а также уточнить целый ряд других вопросов в энергетическом секторе.
Мобильное приложение «Энергетика Онлайн» было создано с целью упрощения доступа к информации и повышения уровня прозрачности в энергетическом секторе Украины. Оно предоставляет следующие возможности:
- получать оперативную информацию о действующих тарифах и сравнивать их с ценовыми предложениями, которые действуют в соседних областях;
- проверять счета за услуги электро- и газоснабжения, подавать жалобы в Компании-поставщики услуг;
- находить ответы на вопросы о предоставлении субсидии, сроков оплаты счетов за услуги, погашении задолженности, энергосбережении и т.п.;
- подавать заявление на компенсацию за некачественно предоставленные услуги в сферах электро- и газоснабжения;
- оценивать работу центров обслуживания операторов сетей и поставщиков газа и электроэнергии;
- сообщать энергокомпаниям о нарушениях со стороны их должностных лиц и персонала;
- контролировать разработку и выполнение инвестиционных программ и предоставлять предложения по их улучшению;
- зарегистрироваться на общественные обсуждения в сфере энергетики.
Мобильное приложение «Энергетика Онлайн» уже можно загрузить на Android-смартфоны из магазина Google Play (ссылка на загрузку EnergyOnline), версия для iOS-устройств будет доступна для загрузки в марте текущего года.
Источник: НКРЭКУ