В Украине теперь доступна программа Google для некоммерческих организаций (Google for Nonprofits) с бесплатным набором ПО

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Google сегодня объявила о доступности для Украины своей программы «Google для некоммерческих организаций» (Google for Nonprofits), которая, как явствует из названия, нацелена на поддержку некоммерческих организаций. Инициатива открывает доступ к различным популярным цифровым сервисам и инструментам поискового гиганта для повышения продуктивности и результативности работы. В Google рассчитывают, что в нынешней непростой ситуации с COVID-19 это поможет многим организациям справиться с их вызовами и продолжить свою миссию.

В рамках инициативы Google for Nonprofits некоммерческая организация, которая соответствует требованиям программы, может подать запрос на регистрацию учетной записи и начать использовать следующие инструменты Google бесплатно: