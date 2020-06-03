В Украине теперь доступна программа Google для некоммерческих организаций (Google for Nonprofits) с бесплатным набором ПО
Google сегодня объявила о доступности для Украины своей программы «Google для некоммерческих организаций» (Google for Nonprofits), которая, как явствует из названия, нацелена на поддержку некоммерческих организаций. Инициатива открывает доступ к различным популярным цифровым сервисам и инструментам поискового гиганта для повышения продуктивности и результативности работы. В Google рассчитывают, что в нынешней непростой ситуации с COVID-19 это поможет многим организациям справиться с их вызовами и продолжить свою миссию.
В рамках инициативы Google for Nonprofits некоммерческая организация, которая соответствует требованиям программы, может подать запрос на регистрацию учетной записи и начать использовать следующие инструменты Google бесплатно:
- G Suite для некоммерческих организаций – это пакет программ для эффективной работы онлайн. В него входят такие популярные программы, как Gmail, Документы, Календарь, Диск и Google Meet. Кроме того, до 30 сентября 2020 года для всех пользователей G Suite доступны премиум-функции приложения Google Meet.
- Ad Grants – это программа, в рамках которой предоставляются неденежные гранты в размере до $10 000 в месяц на размещение рекламных объявлений в Поиске Google. Благодаря ей некоммерческие организации могут привлекать пожертвования, распространять информацию о своей организации и искать волонтеров, пока ситуация вокруг распространения COVID-19 не изменится. Программа Ad Grants будет доступна в Украине до октября 2020 года. Больше информации о рекламных грантах от Google.
- Программа YouTube для некоммерческих организаций предлагает премиум-функции некоммерческим организациям, чтобы помочь им охватить глобальную аудиторию и усилить влияние через свой канал YouTube. Здесь можно узнать как зарегистрироваться в программе YouTube для некоммерческих организаций.
- Google Планета Земля и Карты Google обеспечивают доступ к мощным инструментам визуализации данных. Подробнее о том, как активировать инструменты Карт.
Более подробно об инициативе можно узнать на странице справочного центра Google для некоммерческих организаций.