В Украине запустили онлайн-сервис восстановления утраченных водительских прав

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В конце прошлого года вице-премьер по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал, что украинские водители смогут восстановить через приложение «Дія» утраченные водительские удостоверения и получать их по почте. Позже также рассказали, как будет работать сервис онлайн восстановления прав, и что такая услуга оценивается в 201 грн. А теперь наконец официально запустили услугу онлайн заказа замены водительского удостоверения через электронный кабинет на сайте МВД.

«Запустили ещё одну новацию е-сервиса от МВД: онлайн заказ замены водительского удостоверения через электронный кабинет водителя. Вход в электронный кабинета водителя — с помощью квалифицированной электронной подписи, которую очень удобно получить на чип своей ID-карты, а также через Bank-id и Mobile-id», — сказал министр внутренних дел Арсен Аваков.

Отмечается, что гражданам необходимо только прийти на 2 минуты в территориальный сервисный центр МВД, указанный в его электронном заявлении, и забрать уже готовое удостоверение водителя. Таким образом, обещанной доставки нового водительского удостоверению по почте на текущий момент нет.

«Вскоре мы планируем расширять функционал, таким же образом работать со свидетельствами о регистрации ТС и еще больше предоставлять электронных административных услуг», — добавил заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров.

Сообщается, что водитель получает уведомление в случае успешной проверки поданного заявления и документов по всем предусмотренным государственными реестрами и базами.

Алгоритм получения услуги по онлайн заказу потерянного водительского удостоверения выглядит следующим образом:

после авторизации в Электронном кабинете водителя пользователь подаёт заявление в электронной форме;

к заявлению гражданин добавляет электронные копии документов, подтверждающих смену персональных данных (при необходимости), справки из полиции (при необходимости) и действующей медицинской справки формы 083/о;

заявление подписывается квалифицированной электронной подписью пользователя.

С помощью онлайн-сервиса водитель может заказать:

обмен водительского удостоверения в случае изменения персональных данных;

получение водительского удостоверения взамен утраченного, похищенного или испорченного;

замену водительского удостоверения, выданного лицу впервые, по истечении срока его действия (при условии совершения лицом в течение двух лет со дня выдачи удостоверения водителя не более 2 административных нарушений ПДД).

Источник: Экономическая правда