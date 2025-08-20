Новости Игры 20.08.2025 comment views icon

В Украине тоже: NVIDIA дарит Borderlands 4 покупателям GeForce RTX 5070+

В Украине тоже: NVIDIA дарит Borderlands 4 покупателям GeForce RTX 5070+

Акция длится ограниченное время, представительница NVIDIA подтвердила ITC.ua, что предложение актуально в Украине.

Во время фестиваля Gamescom 2025 NVIDIA предлагает Borderlands 4 покупателям видеокарт RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti или RTX 5070, а также компьютеров и ноутбуков с ними. Они получат игру с Gilded Glory Pack, который включает скин охотника за Хранилищами, скин оружия и скин дрона Echo-4.

У Steam Borderlands 4 от Gearbox Software стоит 2999 грн, поэтому акция является неплохой возможностью сэкономить. Выход игры запланирован на 12 сентября, а Gamescom 2025 продлится с 20 по 24 августа — предложение действительно в течение этих дней.

В Україні теж: NVIDIA дарує Borderlands 4 покупцям GeForce RTX 5070+

Во время фестиваля NVIDIA продемонстрировала работу Borderlands 4 с DLSS 4, генерацией кадров и трассировкой лучей. В минутном видео персонаж противостоит боссу, а информация на экране свидетельствует о скорости 262 FPS в разрешении 4K с DLSS 4 и RTX. Это может означать около 65 FPS с отключенным MFG.

В Україні теж: NVIDIA дарує Borderlands 4 покупцям GeForce RTX 5070+

Комментаторы радуются высокой частоте кадров, но опасаются возможных задержек ввода, критически важных в шутерах. Игра, очевидно, будет быстро работать на GeForce RTX 5070+, но с видеокартой RTX 2070 и процессором AMD Ryzen 7 2700X, которые указаны в минимальных требованиях к ПК, ожидается минимальный комфорт.

Также NVIDIA представила улучшенный игровой ассистент G-Assist на основе ИИ, который теперь умеет больше, но потребляет гораздо меньше памяти. Компания рассказала об обновлении NVIDIA App и о том, что перенос на видеокарты RTX 40 технологии Smooth Motion, преимущество которой в S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl уже ощутили некоторые комментаторы ITC.ua. В преддверии Gamescom 2025 производитель видеокарт продемонстрировал работу Full Ray Tracing, Path Tracing и DLSS 4 в новых ожидаемых играх и представил огромное обновление облачного сервиса GeForce NOW, который получил GPU уровня RTX 5080, возможность установки любых игр из Steam и улучшенные возможности трансляции.

Источники: NVIDIA, TechPowerUp

