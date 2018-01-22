“Велосипеды, одежда и iPhone”: Рейтинг поисковых запросов на OLX в 2017 году с компьютеров, а также Android и iOS-смартфонов [инфографика]
Недавно мы опубликовали рейтинг популярности смартфонов, составленный на основе поисковы запросов пользователей сервиса OLX, а теперь получили более полные данные о всех поисковых запросах в 2017 году в различных категориях, оставленных с разичных устройств.
Интересно, что поисковые запросы с Android-смартфонов, моделей iPhone и дектопов/ноутбуков заметно отличаются друг от друга, при этом вне зависимости от предпочитаемой платформы в лидерах значатся велосипеды, одежда и гаджеты.
Наиболее активно обновляли гардероб владельцы Android-смартфонов – половину запросов из верхней десятки рейтинга составили одежда и обувь. Здесь же искали квартиры, мебель для обстановки, детские коляски, а также “спортивные предметы” в виде велосипедов и кроссовок.
Топ-10 запросов с Android:
- Велосипед – 14,1%
- Диван – 14,0%
- Платье – 13,5%
- Куртка – 10,9%
- Квартира – 10,0%
- Кроссовки – 9,3%
- Коляска – 8,1%
- Ботинки – 7,6%
- Ноутбук – 7,0%
- Пальто – 5,5%
Владельцы iPhone постоянно искали, по какой цене можно продать свою текущую модель и сколько придется доплатить, чтобы приобрести смартфон с яблоком поновее. Именно поэтому первые шесть мест (!) заняты различными версиями iPhone, а нижнюю часть рейтинга занимают модные бренды и платья.
Топ-10 запросов с iOS:
- iPhone 6 – 19,3%
- iPhone 7 – 12,3%
- iPhone 5s – 10,5%
- iPhone – 9,5%
- iPhone 6s – 9,0%
- iPhone 5 – 8,8%
- Zara – 8,5%
- Nike – 8,4%
- Adidas – 7,0%
- Платье – 6,7%
Владельцы ПК и ноутбуков искали практически те же вещи, что и владельцы Android-смартфонов, что позволяет предположить значительное пересечение этих двух групп пользователей (дома и на работе поиск велся с ПК и ноутбуков, а в пути те же пользователи подыскивали варианты с помощью смартфонов).
Топ-10 запросов с десктопов:
- Велосипед – 17,2%
- Диван – 13,0%
- iPhone 6 – 10,7%
- iPhone 5s – 9,5%
- Платье – 9,4%
- Мотоблок – 9,3%
- Куртка – 9,2%
- Кроссовки – 8,7%
- Ноутбук – 6,8%
- Квартира – 6,2%
Отметим, что самыми популярными в поиске за 2017 год брендами стали Adidas, Nike, iPhone и Samsung. Услуга «OLX доставка» больше всего привлекала продавцов бюджетных товаров (средний чек – 454 грн). Большая часть покупателей (58%) проживает в небольших городах, тогда как продавцы преимущественно располагаются в облцентрах с населением от миллиона и выше.
В общем же в 2017 году украинцы стали тратить больше денег на онлайн-покупки – средний чек в категориях потребительских товаров по сравнению с 2016 годом увеличился на 7% и практически достиг отметки 1300 грн.
Источник: OLX