Рейтинг популярности новых и б/у смартфонов в Украине за 2017 год по данным OLX

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Поисковые запросы могут служить отличной основой для составления рейтингов популярности смартфонов, так как указывают именно на те модели, которыми чаще всего интересуются потенциальные покупатели. Украинский сервис OLX проанализировал поисковые данные за весь 2017 год и определил Топ-10 самых популярных новых и б/у смартфонов.

Несмотря на высокую стоимость, смартфоны Apple безоговорочно лидируют во всех версиях рейтингов, занимая шесть из десяти позиций общего рейтинга.

ТОП-10 поисковых запросов в категории смартфонов:

iPhone 7 — 17,3% iPhone 6 — 14,6% “Телефон” — 11% iPhone 5s — 10,7% iPhone 6s — 9,3% Xiaomi — 9,1% iPhone — 8,2% iPhone 5 — 8% Samsung — 6,6% Meizu — 5,2%

Ближайшим конкурентом Apple ожидаемо оказался Samsung – смартфоны данного бренда по итогам 2017 года вышли на второе место по популярности среди пользователей OLX, ощутимо увеличив собственный отрыв от других марок, как в категориях новых телефоном, так и б/у.

В категории новых смартфонов довольно часто искали модели китайских брендов Xiaomi и Meizu. Впрочем, ценят их только новыми, на что явно указывают последние места в рейтинге бывших в использовании устройств – перепродать такие смартфоны заметно труднее, чем те же Apple и Samsung.

ТОП-10 брендов в категории «новые» за 2017 год:

Apple — 28,5% Samsung — 18,9% Другая марка — 18,8% Xiaomi — 12,3% Meizu — 6% Lenovo — 4% Nokia — 3,5% Huawei — 3,3% Doogee — 2,7% Sony — 2%

Бренд Nokia, который отметился в прошлом году анонсами целого ряда моделей, поднялся как в ТОП новых смартфонов, так и в рейтинге б/у устройств, где по-прежнему ценят надежность старых аппаратов компании.

ТОП-10 брендов в категории «подержанные» за 2017 год:

Apple — 34% Samsung — 19,6% Lenovo — 10,4% Nokia — 7,9% Другая марка — 6,2% Meizu — 6,1% LG — 4,6% Xiaomi — 4,3% HTC — 3,9% Sony — 3%

Примечательно, что в 2017 году украинцы искали в сети не только популярные бренды и технологии. К числу самых популярных дополнительных запросов относятся противоударные модели, а также смартфоны с поддержкой технологии CDMA, тогда как поисковый запрос “4G” практически не встречался, несмотря на близость внедрения мобильных сетей четвертого поколения в Украине.

Источник: OLX