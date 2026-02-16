tradfi
Новости Технологии 16.02.2026 comment views icon

Ветеран SpaceX заявил, что может превратить воду в ракетное топливо

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Ветеран SpaceX заявив, що може перетворити воду на ракетне паливо

Стартап бывшего инженера SpaceX Хейлена Мэттисона имеет целью проверку концепции превращения воды в ракетное топливо


Стартап Мэттисона General Galactic в октябре этого года планирует запустить спутник весом почти 500 кг на ракете Falcon 9 чтобы проверить концепцию использования воды в качестве топлива для электрохимического и химического двигателей. Эти процессы охватывают выброс потока плазмы с использованием магнитного поля и сжигание топлива при высокой температуре и давлении для создания тяги. 

На примере химического двигателя General Galactic хочет расщеплять водород и кислород в воде путем электролиза, а затем сжигать водородный газ с кислородом, который выступает окислителем. В рамках отдельного испытания стартап превратит кислород, образованный во время электролиза, в плазму путем подачи мощного электрического тока.

Целью этого амбициозного плана является демонстрация потенциала использования воды для краткосрочных устойчивых импульсов тяги в электрическом двигателе и для более мощных краткосрочных всплесков тяги в химическом двигателе. По убеждению Мэттисона, эта технология может значительно повысить боеспособность военных космических объектов. Уже доказано, что американские спутники находятся под постоянным наблюдением китайских и российских космических аппаратов. Это означает, что в ближайшем будущем спутникам придется либо иметь систему защиты или возможность быстро покинуть опасную орбиту. 


Однако в отношении технологии использования воды для создания ракетного топлива существует немало проблемных вопросов. В частности, по словам бывшего технолога NASA Райана Конверсано, который сейчас консультирует General Galactic, ионизированный кислород может серьезно повредить электронику спутника, провоцируя ее коррозию. Он отметил, что из-за этого подбор материалов и проектирование устройств становятся сложной задачей. 

Кроме этого использование кислорода, образованного путем электролиза воды, может не предоставить преимуществ по сравнению с традиционным химическим ракетным топливом, поскольку здесь следует учитывать массу самой системы для электролиза. Однако исследователи активно работают над этой технологией, которая могла бы стать крайне полезной для космических аппаратов в глубоком космосе.

Мы писали, что американские химики из университета Олбани создали высокоэнергетическое соединениедиборид марганца, которая может стать основой нового ракетного топлива. В то же время в NASA испытывают америций-241 в качестве нового ядерного топлива для космических аппаратов. 

Виживання на Місяці по-китайські: вода, паливо та кисень лише з грунту та сонячного світла

Спецпроекты
Потужність 19 000 Па і точне миття вздовж країв: як Dreame L40 Ultra AE прибирає у найскладніших місцях
Як технології покращують онлайн-освіту для дітей: досвід сучасних шкіл та поради батькам

Источник: Futurism; Wired

Популярные новости

arrow left
arrow right
Машинное зрение: новый чип для беспилотных авто обнаруживает опасность в 4 раза быстрее людей
"Шахеды" со Starlink: SpaceX и Минобороны совместно работают над проблемой
Новый ИИ обнаружил 25 неизвестных ранее магнитных материалов
Илонофон? SpaceX готовит смартфон со встроенной спутниковой связью Starlink
На воду спустили крупнейший в мире электрический корабль: с 250 тоннами аккумуляторов на 40 МВт⋅ч
SpaceX запросила разрешение на запуск 1 млн спутников для космических ИИ-датацентров
Десятки циклов вместо тысяч: ИИ определяет срок службы Li-ion батарей быстрее в 50 раз
NASA возвращает астронавтов с МКС из-за таинственной медицинской проблемы
"Убийца Starlink": Китай создал первое в мире микроволновое оружие на 20 ГВт
Ученые разрабатывают "обратные" солнечные панели с зарядкой ночью
Ученые доработали железо-никелевый аккумулятор Эдисона из 1900-х годов: зарядка за секунды и 12 000+ циклов
SpaceX бесплатно раздает терминалы первым клиентам Starlink: Router Mini за $40 с поддержкой Wi-Fi 6
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить