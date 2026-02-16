Ветеран SpaceX заявил, что может превратить воду в ракетное топливо

Стартап бывшего инженера SpaceX Хейлена Мэттисона имеет целью проверку концепции превращения воды в ракетное топливо





Стартап Мэттисона General Galactic в октябре этого года планирует запустить спутник весом почти 500 кг на ракете Falcon 9 чтобы проверить концепцию использования воды в качестве топлива для электрохимического и химического двигателей. Эти процессы охватывают выброс потока плазмы с использованием магнитного поля и сжигание топлива при высокой температуре и давлении для создания тяги.

На примере химического двигателя General Galactic хочет расщеплять водород и кислород в воде путем электролиза, а затем сжигать водородный газ с кислородом, который выступает окислителем. В рамках отдельного испытания стартап превратит кислород, образованный во время электролиза, в плазму путем подачи мощного электрического тока.

Целью этого амбициозного плана является демонстрация потенциала использования воды для краткосрочных устойчивых импульсов тяги в электрическом двигателе и для более мощных краткосрочных всплесков тяги в химическом двигателе. По убеждению Мэттисона, эта технология может значительно повысить боеспособность военных космических объектов. Уже доказано, что американские спутники находятся под постоянным наблюдением китайских и российских космических аппаратов. Это означает, что в ближайшем будущем спутникам придется либо иметь систему защиты или возможность быстро покинуть опасную орбиту.





Однако в отношении технологии использования воды для создания ракетного топлива существует немало проблемных вопросов. В частности, по словам бывшего технолога NASA Райана Конверсано, который сейчас консультирует General Galactic, ионизированный кислород может серьезно повредить электронику спутника, провоцируя ее коррозию. Он отметил, что из-за этого подбор материалов и проектирование устройств становятся сложной задачей.

Кроме этого использование кислорода, образованного путем электролиза воды, может не предоставить преимуществ по сравнению с традиционным химическим ракетным топливом, поскольку здесь следует учитывать массу самой системы для электролиза. Однако исследователи активно работают над этой технологией, которая могла бы стать крайне полезной для космических аппаратов в глубоком космосе.

Мы писали, что американские химики из университета Олбани создали высокоэнергетическое соединение — диборид марганца, которая может стать основой нового ракетного топлива. В то же время в NASA испытывают америций-241 в качестве нового ядерного топлива для космических аппаратов.

