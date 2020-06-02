Viber запустил официальный чат-бот «Незабудка», который позволяет устанавливать напоминания о событиях непосредственно в мессенджере





Разработчики мессенджера Viber создали новый чат-бот «Незабудка», с помощью которого любой пользователь сможет создавать напоминания о важных предстоящих событиях и делах непосредственно внутри приложения.

Согласно исследованию Калифорнийского университета, современный человек потребляет около 34 ГБ контента каждый день, поэтому многим при таком потоке информации и задач сложно запомнить обо всех предстоящих делах. Чтобы помочь пользователям быть более продуктивными и организованными, Viber разработал чат-бот с напоминаниями «Незабудка», доступный по следующей ссылке.

Бот позволяет устанавливать оповещения о важных событиях и делах, связанных с различными сферами жизни человека, оставлять к ним комментарии, а также выбирать желаемую дату, время и частоту напоминания. Функция находится в открытом доступе для всех пользователей Viber на украинском и русском языках.

Напомним, что это не первая функция Viber, разработанная для систематизации и управления задачами внутри приложения. Ранее в начале 2020 года команда Rakuten Viber создала специальный раздел «Мои заметки» в списке чатов, с помощью которого можно создавать списки дел, отмечать их по мере выполнения, хранить отдельные сообщения и документы любого формата и размера. Заметки доступны как в мобильной, так и desktop-версии приложения, поскольку они синхронизируются на всех устройствах, к которым привязан аккаунт Viber.

Источник: Viber