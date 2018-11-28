Видео дня: смартфон Sony Xperia XZ4 с 6,5-дюймовым экраном и тройной основной камерой

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Только позавчера у нас на сайте вышел обзор нового флагманского смартфона Sony Xperia XZ3, являющегося первой моделью японского производителя с OLED-дисплеем. Сейчас же мы можем узнать в каком направлении будет дальше развиваться дизайнерская концепция смартфонов Sony. Известный инсайдер Стивен Хеммерстоффер (@OnLeaks) и ресурс MySmartPrice опубликовали подборку качественных рендеров и видео с трехмерной моделью смартфона Sony Xperia XZ4.

Если верить инсайдеру, который в последнее время всегда точно передает реальный внешний вид грядущих новинок, Sony Xperia XZ4 в целом сохранит дизайн предшественника, но получит более крупный экран – диагональ возрастет с 6 до 6,5 дюйма – и целых три модуля в блоке основной камеры. Фронтальная камера при этом останется одинарной.

Сканер отпечатков пальцев у смартфона Sony Xperia XZ4 расположится на боковой грани. На нижем торце расположен разъем USB Type-C, а также решетка динамика.

Известно, что габариты смартфона составят 166,9 x 72,4 x 8,2 мм.

Sony традиционно выпускает новые флагманы каждые полгода, так что можно смело предположить анонс Sony Xperia XZ4 на выставке MWC 2019.

Источник: MySmartPrice