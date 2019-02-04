Видео: SpaceX впервые испытала летный образец нового метан-кислородного двигателя Raptor, предназначенного для космического корабля Starship

Основатель и глава SpaceX Илон Маск опубликовал на своей страничке в социальной сети Twitter фото и несколько коротких видеороликов с вчерашних стендовых огневых испытаний нового метан-кислородного двигателя Raptor, предназначенного для будущего корабля Starship, о котором мы в последнее время писали очень много (и, вероятно, еще напишем в будущем).

Три таких двигателя получит экспериментальная мини-версия космического корабля SpaceX Starship, предназначенная для тестовых cуборбитальных полетов с целью отработки технологий взлета и посадки по программе экспериментальной ракеты Grasshopper. Изначально планировалось, что свой первый прыжок на небольшую высоту тестовый макет Starship совершит до конца этого месяца, но сейчас не ясно, успеют ли инженеры восстановить аппарат после недавнего инцидента.

Как бы там ни было, эти успешные огневые испытания на земле наглядно показывают, что двигатель Raptor готов к следующем фазе испытаний в воздухе. Напоминаем, что финальная версия Starship должна получить семь двигателей Raptor, выстроенных рядом по аналогии с отверстиями для пуль в барабане револьвера.

Говоря о двигателе, он будет работать на взрывной в буквальном смысле топливной паре из жидкого метана и кислорода. В отличие от двигателя Merlin, использующегося в современных ракетах Falcon 9 и имеющего более простую систему газогенератора с открытым циклом, двигатель Raptor будет работать с использованием наиболее эффективной замкнутой схемы с полной газификацией компонентов. Ранее Маск, описывая конструкцию, говорил о сочетании проверенных разработок, что уже успешно используются в аппаратах компании, и новых решениях, что только разрабатываются.

В нескольких последующих твитах Илон Маск рассказал, что зеленый оттенок реактивной струи — это либо искажения камеры, либо чуть-чуть меди из камеры сгорания. Также он коротко описал, как все работает:

Spark plugs ignite dual blow torches that ignite preburners & main chamber — Elon Musk (@elonmusk) February 4, 2019

«Свечи зажигания поджигают горелки с двойной продувкой, которые затем передают импульс на предкамеры и основную камеру сгорания».

Известно, что по состоянию на сентябрь 2017 года, Raptor прошел 42 стендовых огневых испытания с общей наработкой 1200 секунд, самое длительное продолжалось 100 секунд.

Что касается конкретно этого испытания, это первые огневые испытания именно летного образца двигателя. Они проводились на территории строящегося сейчас космодрома SpaceX в Техасе. Как видим, прожиг длился всего несколько секунд.

На презентации 17 сентября 2018 года, где SpaceX объявила имя своего первого космического туриста, назывались следующие характеристики двигателя Raptor: целевое значение давления в камере сгорания примерно 300 бар [30 МПа]; тяга около 200 тс [1 960 кН]; потенциально-возможный удельный импульс около 380 с. Но, вероятно, это еще не финальные показатели.

Ранее SpaceX с большим оптимизмом говорила, что Starship может совершить свой первый полноценный полет в космос в рамках демонстрационной миссии уже в 2020 году. С трудом верится, что сроки не будут перенесены, как обычно, но все равно прогресс по проекту просто огромен.