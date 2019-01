В Техасе шквальный ветер сорвал и сильно повредил головную часть тестового корабля SpaceX Starship

В начале месяца Илон Маск показывал полностью готовую экспериментальную мини-версию космического корабля SpaceX Starship, предназначенную для тестовых cуборбитальных полетов с целью отработки технологий взлета и посадки по программе экспериментальной ракеты Grasshopper. Тестовый экземпляр собрали на территории строящегося сейчас космодрома SpaceX в деревне Бока-Чика недалеко от города Браунсвилл в южной части Техаса. И до этого момента тестовый аппарат успешно дожидался своего звездного часа — первый тестовый полет он должен был совершить до конца февраля. Но после недавнего инцидента высока вероятность, что инженеры не успеют подготовить тестовый Starship к первому «прыжку» в эти сроки. Коррективы внесла погода.

Whoops. Starship Hopper nosecone has been blown over in high winds.

📸NSF's BocaChicaGal https://t.co/liIk970sm5 pic.twitter.com/6rgGtZmAE2

— Chris B — NSF (@NASASpaceflight) January 23, 2019