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В Техасе шквальный ветер сорвал и сильно повредил головную часть тестового корабля SpaceX Starship
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В Техасе шквальный ветер сорвал и сильно повредил головную часть тестового корабля SpaceX Starship

В Техасе шквальный ветер сорвал и сильно повредил головную часть тестового корабля SpaceX Starship

В начале месяца Илон Маск показывал полностью готовую экспериментальную мини-версию космического корабля SpaceX Starship, предназначенную для тестовых cуборбитальных полетов с целью отработки технологий взлета и посадки по программе экспериментальной ракеты Grasshopper. Тестовый экземпляр собрали на территории строящегося сейчас космодрома SpaceX в деревне Бока-Чика недалеко от города Браунсвилл в южной части Техаса. И до этого момента тестовый аппарат успешно дожидался своего звездного часа — первый тестовый полет он должен был совершить до конца февраля. Но после недавнего инцидента высока вероятность, что инженеры не успеют подготовить тестовый Starship к первому «прыжку» в эти сроки. Коррективы внесла погода.

На днях на Техас обрушилась буря с порывами ветра до 90 км/ч, который сорвал головную часть тестового аппарата. В результате падения на землю большая часть Starship (стоять остались только «ноги») получила существенные повреждения. Пользователи Twitter опубликовали фотографии и видео, демонстрирующие слегка помятую после падения верхнюю часть, лежащую возле ограждения площадки.

Комментируя инцидент, Илон Маск отметил, что топливные баки не задело, добавив, что на восстановление устройства может уйти несколько недель.

Диаметр тестовой мини-версии Starship, оснащенной тремя метан-кислородными двигателями Raptor, составляет 9 м. Финальная версия Starship, предназначенная уже для орбитальных полетов, получит семь двигателей. Ее диаметр будет таким же, но сама она будет выше, а носовая часть будет иметь более плавный изгиб. Также Маск ранее говорил, что эксплуатационные экземпляры Starship будут иметь иллюминаторы и прочие элементы.

Напомним, первоначально концепция ракетной системы BFR (Big Falcon Rocket) и BFS (Big Falcon Ship), которая тогда проходила под названием ITS (Interplanetary Transport System), была представлена Илоном Маском на Международном конгрессе астронавтики еще в сентябре 2016 года. В ноябре 2018 года Маск сообщил о переименовании ракеты-носителя BFR в Super Heavy, а корабля BFS — в Starship. Именно с его помощью SpaceX планирует отправить к Луне японского миллиардера примерно в 2023 году. Этот же корабль с прилагаемым к нему разгонным блоком Super Heavy, должен в будущем заменить вообще весь парк ракет и кораблей SpaceX, став универсальной системой не только для полетов к Марсу и путешествий по всей Солнечной системе, но и (в более далекой перспективе) для полетов к другим звездным системам.

Ранее Маск говорил о планах устроить презентацию Starship сразу после первых испытаний, но с учетом этого инцидента теперь неясно, сможет ли SpaceX провести первый запуск тестового Starship в этом квартале.

Источник: The Verge

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