В Техасе шквальный ветер сорвал и сильно повредил головную часть тестового корабля SpaceX Starship

В начале месяца Илон Маск показывал полностью готовую экспериментальную мини-версию космического корабля SpaceX Starship, предназначенную для тестовых cуборбитальных полетов с целью отработки технологий взлета и посадки по программе экспериментальной ракеты Grasshopper. Тестовый экземпляр собрали на территории строящегося сейчас космодрома SpaceX в деревне Бока-Чика недалеко от города Браунсвилл в южной части Техаса. И до этого момента тестовый аппарат успешно дожидался своего звездного часа — первый тестовый полет он должен был совершить до конца февраля. Но после недавнего инцидента высока вероятность, что инженеры не успеют подготовить тестовый Starship к первому «прыжку» в эти сроки. Коррективы внесла погода.

Whoops. Starship Hopper nosecone has been blown over in high winds. 📸NSF's BocaChicaGal https://t.co/liIk970sm5 pic.twitter.com/6rgGtZmAE2 — Chris B — NSF (@NASASpaceflight) January 23, 2019

На днях на Техас обрушилась буря с порывами ветра до 90 км/ч, который сорвал головную часть тестового аппарата. В результате падения на землю большая часть Starship (стоять остались только «ноги») получила существенные повреждения. Пользователи Twitter опубликовали фотографии и видео, демонстрирующие слегка помятую после падения верхнюю часть, лежащую возле ограждения площадки.

Starship Hopper nose cone has been moved ahead of repairs. 📸NSF's BocaChicaGalhttps://t.co/CZ07SqRUgV pic.twitter.com/Zj6AGjAF6R — Chris B — NSF (@NASASpaceflight) January 23, 2019

Комментируя инцидент, Илон Маск отметил, что топливные баки не задело, добавив, что на восстановление устройства может уйти несколько недель.

Диаметр тестовой мини-версии Starship, оснащенной тремя метан-кислородными двигателями Raptor, составляет 9 м. Финальная версия Starship, предназначенная уже для орбитальных полетов, получит семь двигателей. Ее диаметр будет таким же, но сама она будет выше, а носовая часть будет иметь более плавный изгиб. Также Маск ранее говорил, что эксплуатационные экземпляры Starship будут иметь иллюминаторы и прочие элементы.

Напомним, первоначально концепция ракетной системы BFR (Big Falcon Rocket) и BFS (Big Falcon Ship), которая тогда проходила под названием ITS (Interplanetary Transport System), была представлена Илоном Маском на Международном конгрессе астронавтики еще в сентябре 2016 года. В ноябре 2018 года Маск сообщил о переименовании ракеты-носителя BFR в Super Heavy, а корабля BFS — в Starship. Именно с его помощью SpaceX планирует отправить к Луне японского миллиардера примерно в 2023 году. Этот же корабль с прилагаемым к нему разгонным блоком Super Heavy, должен в будущем заменить вообще весь парк ракет и кораблей SpaceX, став универсальной системой не только для полетов к Марсу и путешествий по всей Солнечной системе, но и (в более далекой перспективе) для полетов к другим звездным системам.

Ранее Маск говорил о планах устроить презентацию Starship сразу после первых испытаний, но с учетом этого инцидента теперь неясно, сможет ли SpaceX провести первый запуск тестового Starship в этом квартале.

Источник: The Verge