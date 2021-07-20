Видеокарты AMD Radeon RX 6600 XT и RX 6600 выйдут 11 августа

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Стало известно, что на 11 августа запланирован официальный выход двух новых дискретных настольных видеокарт AMD.

По данным осведомлённых источников, 11 августа состоится выпуск моделей Radeon RX 6600 XT и Radeon RX 6600. Речь идёт именно о выходе устройств на рынок. Вероятно, анонс новинок состоится на несколько дней раньше.

Новые видеокарты будут основаны на графических процессорах Navi 23. Этот видеочип уже использовался в составе мобильной видеокарты RX 6600M и в устройстве для рабочих станций Radeon Pro W6600(M). Как ожидается, модель Radeon RX 6600 XT получит полнофункциональный графический процессор, включающий 2048 потоковых процессоров. В устройстве также будет доступно 8 ГБ памяти GDDR6. Стандартная версия Radeon RX 6600 будет довольствоваться урезанной версией графического процессора с 1792 потоковыми процессорами. В данном случае планируется выпустить две модификации, отличающиеся объёмом памяти: 4 ГБ и 8 ГБ.

К сожалению, рекомендованная розничная цена новых видеокарт AMD Radeon RX 6600 XT и Radeon RX 6600 не сообщается. Предполагается, что они будут стоить менее $400.

Источник: videocardz