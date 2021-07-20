Видеокарты AMD Radeon RX 6600 XT и RX 6600 выйдут 11 августа
Стало известно, что на 11 августа запланирован официальный выход двух новых дискретных настольных видеокарт AMD.
По данным осведомлённых источников, 11 августа состоится выпуск моделей Radeon RX 6600 XT и Radeon RX 6600. Речь идёт именно о выходе устройств на рынок. Вероятно, анонс новинок состоится на несколько дней раньше.
Новые видеокарты будут основаны на графических процессорах Navi 23. Этот видеочип уже использовался в составе мобильной видеокарты RX 6600M и в устройстве для рабочих станций Radeon Pro W6600(M). Как ожидается, модель Radeon RX 6600 XT получит полнофункциональный графический процессор, включающий 2048 потоковых процессоров. В устройстве также будет доступно 8 ГБ памяти GDDR6. Стандартная версия Radeon RX 6600 будет довольствоваться урезанной версией графического процессора с 1792 потоковыми процессорами. В данном случае планируется выпустить две модификации, отличающиеся объёмом памяти: 4 ГБ и 8 ГБ.
К сожалению, рекомендованная розничная цена новых видеокарт AMD Radeon RX 6600 XT и Radeon RX 6600 не сообщается. Предполагается, что они будут стоить менее $400.
Источник: videocardz