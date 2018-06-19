Видеоролик демонстрирует макеты финальных версий новых iPhone во всех деталях

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Сегодня утром мы узнали, что Apple передумала выпускать компактный смартфон iPhone SE 2, решив сконцентрироваться на моделей с большей диагональю экрана. И вот сейчас ресурс Mac Otakara опубликовал качественный видеоролик в высоком разрешении, позволяющий во всех деталях рассмотреть макеты смартфонов iPhone модельного ряда 2018 года.

Итак, на видео запечатлены макеты трех моделей – iPhone X второго поколения, iPhone X Plus и доступной iPhone с ЖК-экраном – с экранами диагональю 5,8, 6,4 и 6 дюймов соответственно. Эти макеты якобы были сделаны на основании финальных чертежей устройств, предоставленных азиатскими «друзьями» Apple из цепочки поставок.

Пожалуй, наиболее ценное в этом ролике – это точные данные о размерах грядущих новинок (визуально сравнить их позволяет видео). Если верить источнику, размеры iPhone X второго поколения составят 143,65х72,03х7,69 мм, модели iPhone X Plus — 157,53х77,44х7,85 мм, а самая младшая модель с ЖК-экраном будет характеризоваться габаритами 150,91х75,72х8,47 мм.

Анонс новых смартфонов iPhone 2018 года ожидается традиционно в сентябре.

Источник: Mac Otakara