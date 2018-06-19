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Видеоролик демонстрирует макеты финальных версий новых iPhone во всех деталях
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Видеоролик демонстрирует макеты финальных версий новых iPhone во всех деталях

Видеоролик демонстрирует макеты финальных версий новых iPhone во всех деталях

Сегодня утром мы узнали, что Apple передумала выпускать компактный смартфон iPhone SE 2, решив сконцентрироваться на моделей с большей диагональю экрана. И вот сейчас ресурс Mac Otakara опубликовал качественный видеоролик в высоком разрешении, позволяющий во всех деталях рассмотреть макеты смартфонов iPhone модельного ряда 2018 года.

Итак, на видео запечатлены макеты трех моделей – iPhone X второго поколения, iPhone X Plus и доступной iPhone с ЖК-экраном – с экранами диагональю 5,8, 6,4 и 6 дюймов соответственно. Эти макеты якобы были сделаны на основании финальных чертежей устройств, предоставленных азиатскими «друзьями» Apple из цепочки поставок.

Пожалуй, наиболее ценное в этом ролике – это точные данные о размерах грядущих новинок (визуально сравнить их позволяет видео). Если верить источнику, размеры iPhone X второго поколения составят 143,65х72,03х7,69 мм, модели iPhone X Plus — 157,53х77,44х7,85 мм, а самая младшая модель с ЖК-экраном будет характеризоваться габаритами 150,91х75,72х8,47 мм.

Анонс новых смартфонов iPhone 2018 года ожидается традиционно в сентябре.

Источник: Mac Otakara

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