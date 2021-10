Ровно через час компания Warner Bros. проведет онлайн-мероприятие DC FanDome 2021, в рамках которого расскажет о новых проектах в рамках DC Multiverse, включая фильмы, сериалы, игры, комиксы и т.д.

В частности, будет представлен новый трейлер перезапуска франшизы The Batman с Робертом Паттинсоном в главной роли; первый взгляд на фильм Black Adam с Дуэйном Джонсоном в главной роли; тизер-трейлер полнометражного фильма The Flash, кадры со съемок сиквелов Aquaman and the Lost Kingdom и Shazam! Fury of the Gods, и другой интересный контент.

Событие будет транслироваться на всех популярных социальных поатформах, включая Twitch, YouTube, Facebook и Twitter, а также официальный сайт DCFanDome.com. Предлагаем вам присоединиться к просмотру и обсудить анонсированные новинки в комментариях.

P.S. В социальных сетях уже начали появлятся интересные данные об анонсах, к примеру, режиссер нового «Бэтмена» Мэтт Ривз показал первые постеры и кадры из своей картины: