Фильм The Flash / «Флэш» с Эзрой Миллером в главной роли будет основан на арке Flashpoint с упором на путешествия во времени и мультивселенную

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Создатели фильма The Flash / «Флэш» также не смогли порадовать фанатов тизер-трейлером по причине отсутствия съемок, поэтому ограничились новым дизайном костюма главного героя и рассказом о будущем фильме.

В целом команда подтвердила слухи, которые циркулировали в сети последние недели — новый фильм действительно станет экранизацией арки Flashpoint. По сюжету, главный герой Барри Аллен (Флэш) в исполнении Эзры Миллера в попытке предотвратить смерть своей матери с помощью собственной суперсилы и путешествий во времени, открывает мультивселенную с альтернативными версиями классических супергероев. К примеру, в одной из них никто не слышал про Супермена, а Брюса Уэйна убивают на глаза родителей, а не наоборот.

Благодаря этому в фильме мы увидим как минимум две версии Бэтмена в исполнении Бена Аффлека и Майкла Китона. Отметим, что подобный ход зрители могли наблюдать в кроссовере «Crisis on Infinite Earths» где лицом к лицу встретились два Барри Аллена в исполнении Эзры Миллера и Гранта Гастина:

В итоге именно фильм The Flash / «Флэш» привнесет в DC Extended Universe понятие мультивселенной, которая поможет связать воедино сериалы и фильмы по миру DC Comics.

Режиссером фильма выступил Андрес Мускетти, продюсером — его сестра Барбара (оба работали вместе над фильмом «Мама» и дилогией «Оно»), а сценарий к фильму пишет Кристина Ходсон, которая отметилась отличным «Bumblebee» (2018) и не самым удачным «Birds of Prey» (2020).

Премьера фильма The Flash / «Флэш» предварительно назначена на 3 июня 2022 года.

Источник: Polygon