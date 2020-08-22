Бен Аффлек и Майкл Китон вернутся к роли Бэтмена в новом фильме «Флэш», чтобы лучше раскрыть устройство мультивселенной





После громкого ухода Бен Аффлека с поста сценариста, режиссера и исполнителя титульной роли в фильм «Бэтмен» и прихода на его место Роберта Паттинсона мало кто верил в то, что этот актер еще хоть раз появится в киновселенной DC Comics. И тем не менее в интервью изданию Vanity Fair режиссер будущего фильма «The Flash» Андрес Мускетти проговорился, что Бен Аффлек вернется к роли Бэтмена в этой картине.

Дело в том, что сольный фильм о супергерое Флэше в исполнении Эзры Миллера будет основан на комикс-серии Flashpoint, которая завязана на мультивселенной с различными версиями супергероев в каждом из миров. Так как первое появление Барри Аллена / Флэша в актуальной киновселенной DC произошла в фильме «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», где главную роль играл Бен Аффлек, именно его решили пригласить в «The Flash», чтобы связать линии сюжета воедино.

Интересно, что на решение повлияла не только логика повествования, но и «химия» между этими актерами/персонажами. Андрес Мускетти заявил, что с эмоциональной точки зрения между ними очень много, включая тот факт, что оба героя потеряли своих матерей в результате убийства, что в конечном итоге повлияло на их становление.

Чтобы более ярко показать особенности мультивселенной в картину введут еще одного Бэтмена в исполнении Майкла Китона, который играл этого супергероя в 90-х годах прошлого века в фильмах Тима Бёртона. Таким образом авторы хотят показать, что все версии супергероев важны для мультивселенной и играют там свою важную роль, а не пропадают после очередного перезапуска и выбора нового актера (кстати, похожий подход мы уже видели в мультфильме «Spider-Man: Into the Spider-Verse» от Marvel).

Больше новостей о фильме «The Flash» мы узнаем уже сегодня во время мероприятия DC FanDome, которое стартует сегодня в 20:00 по киевскому времени.

Источник: Polygon