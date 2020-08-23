Первый тизер-трейлер фильма The Batman / «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли

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В рамках мероприятия DC FanDome режиссер Мэтт Ривз наконец показал первый тизер-трейлер нового фильма «Бэтмен» / The Batman, в котором мы наконец можем увидеть, как Роберт Паттинсон воплотил Темного Рыцаря.

Помимо Бэтмена (Роберт Паттинсон) в ролике также можно увидеть Джеймса Гордона (Джеффри Райт) и Женщину-кошку (Зои Кравиц). Тем, кто боялся увидеть слишком слащавого главного героя в исполнении «вампира Эдварда Каллена» (одна из самых известных ролей Паттинсона) могут выдохнуть — его версия Бэтмена весьма брутальна.





Фильм все еще не снят до конца, не говоря уже о постпродакшене, тем не менее его премьера запланирована на 2021 год (сначала говорили о 21 июне, потом — о 1 октябре).

Источник: DC