Джависия Лесли показала, как будет выглядеть в костюме главной героини сериала «Бэтвумен»

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Как вы помните, исполнительница титульной роли Руби Роуз покинула сериал «Бэтвумен» / Batwoman после первого сезона из-за проблем с позвоночником, вызванных исполнением каскадерских трюков на съемочной площадке.

Шоураннерам из CW пришлось срочно искать замену и они справились, выбрав на эту роль Джависию Лесли, известную по ролям в сериалах «Бог меня зафрендил» / God Friended Me, «Семейный бизнес» / The Family Business и «Новый агент Макгайвер» / MacGyver.

На дня актриса опубликовала первую фотографию в образе Бэтвумен (заглавное изображение), которая позволяет оценить ее попадание в роль.

Если вы думаете, что костюм не соответствует канону, то просто взгляните, как он выглядел на Руби Роуз в первом сезоне сериала Batwoman:

Напомним, что Джависия Лесли сыграет героиню по имени Райан Уайлдер (Ryan Wilder). Данный персонаж не встречался ранее в комиксах о «Бэтвумен», так что создатели сериала смогут создать новый образ по своему усмотрению. В данный момент Райан Уайлдер описывают как полную противоположность Кейт Кейн — это талантливый, но весьма недисциплинированный боец с тягой к справедливости и проблемами с законом.

Первый сезон «Бэтвумен» в составе 20 серий шел в эфире CW с 6 октября 2019 года по 17 мая 2020 года. Премьера второго сезона сериала «Бэтвумен» / Batwoman запланирована на январь 2021 года, в данный момент шоураннеры активно занимаются съемочными процессом в Ванкувере (Канада), пока мир не накрыла вторая волна коронавируса.

Источник: Variety