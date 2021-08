Компания Warner Bros. анонсировала новое онлайн-мероприятие DC FanDome 2021, которое состоится 16 октября 2021 года и расскажет о новых проектах в рамках DC Multiverse, включая фильмы, сериалы, игры, комиксы и т.д.

В рамках события DC FanDome Warner Bros. Pictures представит: эксклюзивный трейлер перезапуска франшизы The Batman с Робертом Паттинсоном в главной роли; новый контент из анимационного проекта DC League of Super-Pets; первый взгляд на фильм Black Adam с Дуэйном Джонсоном в главной роли; тизер-трейлер полнометражного фильма The Flash и кадры со съемок сиквелов Aquaman and the Lost Kingdom и Shazam! Fury of the Gods.

Подразделение Warner Bros. Television представит новости о сериалах Batwoman, The Flash, Superman & Lois, Sweet Tooth, Legends of Tomorrow и Stargirl. Стриминговый сервис HBO Max покажет первые фрагменты нового сериала Peacemaker с Джоном Синой, а также кадры из новых сезонов Titans, Doom Patrol и других сериалов.

Игровая часть вселенной будет представлена играми Gotham Knights от Warner Bros. Games Montreal и Suicide Squad: Kill the Justice League от Rocksteady Studios. Подразделение Warner Bros. Animation позволит взглянуть на мультсериалы Aquaman: King of Atlantis, Batman: Caped Crusader, Young Justice: Phantoms, а также полнометражные анимационные фильмы Injustice и Catwoman: Hunted.

Мероприятие DC FanDome 2021 можно будет посмотреть бесплатно на всех популярных социальных поатформах, включая Twitch, YouTube, Facebook и Twitter, а также официальный сайт DCFanDome.com.

Отметим, что предыдущий DC Fandome состоял из двух частей, которые прошли 22 августа и 12 сентября 2020 года соответственно.

Источник: Warner Bros.