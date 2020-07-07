Виталий Кличко: «За два года существования услугами муниципального велопроката Nextbike/Bikenow воспользовались более 75 тыс. раз» [видео]





Мэр Киева Виталий Кличко объявил, что за два года существования сервиса общественного велопроката его услугами воспользовались более 75 тысяч раз, причем речь идет как о киевлянах, так и о гостях столицы Украины.

«В Киеве стремительно приобретает популярность система общественного велопроката, которую мы вместе с инвесторами проекта представили два года назад. За это время более 75 000 раз киевляне и гости города воспользовались услугами общественного велопроката. И если два года назад мы начинали с 33-х станций проката, то сегодня их уже 302. Значительно увеличилось и количество велосипедов, которые можно взять на этих станциях — их уже более тысячи единиц. А буквально через неделю-две, как заверили инвесторы, они завезут еще тысячу таких байков», — рассказал Виталий Кличко.

Он напомнил, что в этом году сервис проката велосипедов Nextbike провел ребрендинг, сменив название на Bikenow, а также запустил новое приложение и снизил стоимость разовой поездки.

Виталий Кличко также отметил, что городские власти несколько лет назад начали и продолжают обустраивать велодорожки в столице. Сегодня их суммарная длина уже почти достигла отметки 100 км. Еще 17 км — общая длина полос общественного транспорта, где, в рамках эксперимента, разрешено движение на велосипеде. И на всех улицах, которые обновляют в столице, параллельно обустраивают велодорожки.

«Сегодня по просьбе велосообщества Киева продолжается обустройство велозаезда с Набережного шоссе на мост Метро. Завершить эти работы планируют в середине июля. Также установлены первые велопарковки возле социальных учреждений, станций метро и административных зданий. В течение лета таких парковок станет значительно больше», — подчеркнул Виталий Кличко.

Напомним, что недавно в Киеве создали интерактивную карту существующих велодорожек и напомнили, сколько и где их планируют построить в перспективе. Также недавно в столице начали продавать «велосипеды-евробляхи» Mobike из немецкого велопроката с карданным валом и бескамерными покрышками.

Источник: КГГА