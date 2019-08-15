Vivo показала эскизы смартфона NEX 3 и его изогнутый дисплей





Компания Vivo начала более активно подогревать интерес общественности к своему новому смартфону серии NEX. Вероятно, эта модель поступит на рынок под названием Vivo NEX 3.

Ранее мы уже писали об утечке, которая демонстрировала защитное стекло дисплея с сильно закруглёнными боковыми гранями. А теперь менеджер по продуктам NEX Ли Сян сам опубликовал фотографию защитного стекла и наброски нового устройства.

Эскизы показывают, что Vivo также использует метафору водопада для описания искривления боковых граней стекла и дисплея под углом около 90 градусов, как и в случае с прототипом устройства, которое сестринская компания Oppo представила в прошлом месяце. Задняя панель нового NEX имеет круглый выступ, где разместилась тройная камера.

Первый Vivo NEX стал первым смартфоном на рынке, оснащённым выдвижной фронтальной камерой и одним из первых с сенсором отпечатков пальцев под дисплеем дисплее. В дальнейшем эти решения стали применять и другие производители мобильных устройств. Вторая версия NEX, Dual Display Edition, вышла в конце прошлого года и предлагала сразу два дисплея. Как ожидается, модель Vivo NEX 3 будет представлена в скором времени, и она получит дисплей, который расположен не только на лицевой панели, но и на боковых гранях устройства.

Источник: The Verge