Вышел Vivo V60 Lite: первый смартфон со Snapdragon 6s 4G Gen 2

Вадим Карпусь

Vivo V60 Lite став першим смартфоном зі Snapdragon 6s 4G Gen 2: що тут нового?

Vivo расширила линейку V60 и представила обновленный смартфон Vivo V60 Lite. Он стал первым устройством с новым процессором Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2. Впрочем, это не полностью новая модель. Впервые она появилась еще в сентябре прошлого года, а теперь вернулся с минимальными изменениями.


Обновленную версию Vivo V60 Lite (модель V2549) тихо добавили на сайт компании в Панаме. Внешне смартфон практически не отличается от предшественника. Главное обновление скрыто внутри: вместо чипа Snapdragon 685, который использовался в предыдущей 4G-версии, новинка получила Snapdragon 6s 4G Gen 2. Таким образом, именно V60 Lite стал первым устройством с этим процессором.

Процессор Snapdragon 6s 4G Gen 2 был представлен в декабре 2025 года и по логике должен быть лучшим выбором по сравнению со Snapdragon 685, который вышел еще в 2023 году. Но на самом деле различия между ними минимальны. Оба чипа изготавливаются по нормам 6-нм техпроцесса, имеют по 4 ядра Cortex-A73, 4 ядра Cortex-A53 и GPU Adreno 610. Единственное существенное отличие проявляется в максимальной частоте кластера Cortex-A73 — у «новой» версии она на 100 МГц выше. Это обеспечивает незначительный прирост производительности (до 15% по заявлениям производителя), и в синтетических тестах Snapdragon 6s 4G Gen 2 набирает больше баллов.

Vivo V60 Lite став першим смартфоном зі Snapdragon 6s 4G Gen 2: що тут нового?

Остальные характеристики остались без изменений. Смартфон оснащен 6,77-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Vivo сохранила оптический сканер отпечатков пальцев под экраном и фронтальную камеру на 32 Мп. Основная камера состоит из двух модулей: 50-мегапиксельного главного и 8-мегапиксельного ультраширокоугольного. Такая же самая конфигурация уже использовалась в предыдущей версии.


Vivo V60 Lite став першим смартфоном зі Snapdragon 6s 4G Gen 2: що тут нового?

Аккумулятор имеет емкость 6500 мА-ч и поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 90 Вт. По заявлению производителя, смартфон заряжается с почти нулевого уровня до 100% менее чем за час. Также предусмотрена реверсивная проводная зарядка мощностью 6 Вт — телефон может подпитать другие небольшие устройства. Как и у предшественника, объем оперативной памяти составляет 8 ГБ, а вместительность встроенного хранилища — 256 ГБ. Слот для карт памяти не предусмотрен.

Vivo V60 Lite став першим смартфоном зі Snapdragon 6s 4G Gen 2: що тут нового?

Программная часть представлена оболочкой Funtouch OS 15 на базе Funtouch OS 15 на базе Android 15. Смартфон имеет сертификацию IP65 по защите от пыли и воды, а также соответствует стандарту прочности MIL-STD-810H.

Обновленный вариант Vivo V60 Lite (модель V2549) уже засветился в Панаме в черном и синем цветах. Цену компания пока не раскрыла.

Источник: gizmochina

