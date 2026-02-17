Вышел Vivo V60 Lite: первый смартфон со Snapdragon 6s 4G Gen 2

Vivo расширила линейку V60 и представила обновленный смартфон Vivo V60 Lite. Он стал первым устройством с новым процессором Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2. Впрочем, это не полностью новая модель. Впервые она появилась еще в сентябре прошлого года, а теперь вернулся с минимальными изменениями.
Обновленную версию Vivo V60 Lite (модель V2549) тихо добавили на сайт компании в Панаме. Внешне смартфон практически не отличается от предшественника. Главное обновление скрыто внутри: вместо чипа Snapdragon 685, который использовался в предыдущей 4G-версии, новинка получила Snapdragon 6s 4G Gen 2. Таким образом, именно V60 Lite стал первым устройством с этим процессором.
Процессор Snapdragon 6s 4G Gen 2 был представлен в декабре 2025 года и по логике должен быть лучшим выбором по сравнению со Snapdragon 685, который вышел еще в 2023 году. Но на самом деле различия между ними минимальны. Оба чипа изготавливаются по нормам 6-нм техпроцесса, имеют по 4 ядра Cortex-A73, 4 ядра Cortex-A53 и GPU Adreno 610. Единственное существенное отличие проявляется в максимальной частоте кластера Cortex-A73 — у «новой» версии она на 100 МГц выше. Это обеспечивает незначительный прирост производительности (до 15% по заявлениям производителя), и в синтетических тестах Snapdragon 6s 4G Gen 2 набирает больше баллов.
Остальные характеристики остались без изменений. Смартфон оснащен 6,77-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Vivo сохранила оптический сканер отпечатков пальцев под экраном и фронтальную камеру на 32 Мп. Основная камера состоит из двух модулей: 50-мегапиксельного главного и 8-мегапиксельного ультраширокоугольного. Такая же самая конфигурация уже использовалась в предыдущей версии.
Аккумулятор имеет емкость 6500 мА-ч и поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 90 Вт. По заявлению производителя, смартфон заряжается с почти нулевого уровня до 100% менее чем за час. Также предусмотрена реверсивная проводная зарядка мощностью 6 Вт — телефон может подпитать другие небольшие устройства. Как и у предшественника, объем оперативной памяти составляет 8 ГБ, а вместительность встроенного хранилища — 256 ГБ. Слот для карт памяти не предусмотрен.
Программная часть представлена оболочкой Funtouch OS 15 на базе Funtouch OS 15 на базе Android 15. Смартфон имеет сертификацию IP65 по защите от пыли и воды, а также соответствует стандарту прочности MIL-STD-810H.
Обновленный вариант Vivo V60 Lite (модель V2549) уже засветился в Панаме в черном и синем цветах. Цену компания пока не раскрыла.
Источник: gizmochina
