Власти Бразилии запретили продажу iPhone без зарядного устройства — Apple намерена подать апелляционную жалобу

Убрав адаптер питания из комплекта поставки iPhone 12 в 2020 году, Apple, как известно, впала в немилость бразильского регулятора, а сейчас конфликт вышел на новый виток — с приостановкой продаж смартфонов iPhone без зарядного устройства в коробке на территории страны. Об этом сообщило Министерство юстиции и общественной безопасности Бразилии.

В дополнение к ограничению продаж iPhone без зарядок ведомство также обязало Apple заплатить штраф в размере 12 275 500 бразильских реалов (примерно 2,3 миллиона долларов США) и отменило сертификацию iPhone 12 местным телеком-регулятором Anatel (аналог американского FCC и нашего Госспецсвязи).

Показательно, что Бразилия ввела бан на продаже iPhone без зарядки за день до презентации Apple «Far Out», посвященной главным образом анонсу iPhone 14 (новые модели, вероятно, также не будут иметь зарядный блок в коробке). По данным бразильской газеты Folha de S.Paulo, iPhone 12 пока все еще продается в Бразилии на сайте онлайн-магазина Apple.

Если помните, в начале 2021 года регулятор Бразилии оштрафовал Apple на 2 миллиона долларов за продажу iPhone без зарядных блоков в коробках и аргументировал это тем, что компания «не приняла никаких мер, чтобы минимизировать дополнительные расходы для потребителей, и продолжает продавать мобильные телефоны без зарядных устройств». В Apple, ранее объяснившей извлечение зарядного адаптера из комплекта заботой об экологии (хотя есть довольно популярное мнение, что Apple прежде всего заботилась не об экологии, а о собственной финансовой выгоде), до сих пор публично никак не реагировали на претензии властей Бразилии. Однако это решение производитель iPhone прокомментировал почти сразу — в комментарии Reuters представитель Apple подтвердил намерение подать апелляционную жалобу. И, судя по тексту заявления, Apple твердо уверена, что выигрывает апелляцию.

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«Мы уже выиграли несколько судов в Бразилии по этому делу, и мы уверены, что наши клиенты знают о различных вариантах подзарядки и подключения своих устройств», по официальному заявлению Apple

Вместе с зарядным адаптером Apple также убрала из стандартного комплекта iPhone ведущие наушники. И это не впервые у Apple возникают проблемы с регуляторами разных стран из-за этого решения. Так, во Франции Apple продолжала продавать iPhone 12 с наушниками в коробке, соблюдая требования местного законодательства (защита от электромагнитных и радиоволн, способных отрицательно влиять на здоровье при добавлении смартфона в голову). Однако уже в начале 2022 года Франция внесла изменения в законодательство и отменила это странное требование, после чего Apple убрала наушники из коробки.

Также можно вспомнить, что ранее ЕС принял законопроект, регламентирующий обязательное использование разъема USB-C в будущих смартфонах, планшетах, фотоаппаратах и ​​другой пользовательской электронике, чтобы уменьшить количество электронных отходов. Новые правила заработают осенью 2024 года. И Бразилия, кстати, тоже рассматривает USB-C как единственный разъем для iPhone и всех других смартфонов. Если верить известному аналитику Мин-Чи Куо, то Apple уже в 2023 году откажется от проприетарного разъема Lightning в iPhone в пользу USB-C.