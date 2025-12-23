Вместо Corsair DDR5 96 ГБ стоимостью $1000 пользователи получили декоративные модули за $35 — уже два подобных случая

Одна из планок в комплекте Corsair DDR5 96 ГБ за $999 не работала, и владелец отослал ее в компанию на замену. Назад получил нечто странное и гораздо более дешевое.

Пользователь Reddit с ником Loudenoughforme рассказал сообществу, что прислал комплект оперативной памяти на замену, но взамен получил странные модули, которые не работали. На предоставленных фото очень хорошо заметны отличия полученных планок и настоящего изделия. Владелец подозревает перехват и замену посылки на пути к нему.

Итак, полученные блоки кажутся слишком высокими по сравнению с оригинальными. Но главное отличие — неплотное расположение контактов на «золотом пальце», то есть контактном разъеме. Даже первый взгляд на такой модуль подсказывает, что он вряд ли сможет работать (по крайней мере, как DDR5).

Один из комментаторов пошутил, что это комплект «у нас дома уже есть оперативная память». Менее шутливые пользователи быстро подсказали, что это декоративные блоки, предназначенные для заполнения слотов, на которых работает только освещение. Подобные изделия Corsair продает официально по цене $34,99. Однако получатель светильников имеет надежду на положительное решение проблемы, поскольку ему помогли связаться с представителем компании.

«Спасибо CorsairLucky, который помог мне связаться с настоящим человеком, теперь они занимаются этим делом!!! Спасибо замечательному сообществу Reddit! Я благодарен вам за помощь в объяснении, что это за планки, чем они отличаются, и, надеюсь, мы скоро достигнем счастливого финала», — обновил свой пост Loudenoughforme.

Эта ситуация до сих пор остается незавершенной, владелец памяти пообещал держать сообщество в курсе событий. А тем временем произошел еще один похожий случай. Пользователь CMurr1711 получил аналогичный комплект освещения вместо 2×48 ГБ Corsair Dominator Premium, который он заказал на Amazon. Сразу можно узнать знакомую прореженную ленту контактов.

Пока точно не известно, что произошло, можно предполагать, что в первом случае каким-то образом произошла подмена отправления, или же владелец связался с ненастоящей Corsair. Во втором же, очевидно, произошло банальное мошенничество. Но в обоих случаях речь идет о декоративной памяти вместо настоящей. Ранее ITC.ua в основном писал о мошенничества с видеокартами или с SSD. Но во времена дефицита оперативной памяти она, к сожалению, тоже появилась в этом списке.