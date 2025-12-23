Новости Устройства 23.12.2025 comment views icon

Вместо Corsair DDR5 96 ГБ стоимостью $1000 пользователи получили декоративные модули за $35 — уже два подобных случая

Замість пам’яті Corsair DDR5 96 ГБ вартістю $1000 користувачі отримали декоративні модулі за $35 — кількість випадків збільшується

Одна из планок в комплекте Corsair DDR5 96 ГБ за $999 не работала, и владелец отослал ее в компанию на замену. Назад получил нечто странное и гораздо более дешевое.

Пользователь Reddit с ником Loudenoughforme рассказал сообществу, что прислал комплект оперативной памяти на замену, но взамен получил странные модули, которые не работали. На предоставленных фото очень хорошо заметны отличия полученных планок и настоящего изделия. Владелец подозревает перехват и замену посылки на пути к нему.

Итак, полученные блоки кажутся слишком высокими по сравнению с оригинальными. Но главное отличие — неплотное расположение контактов на «золотом пальце», то есть контактном разъеме. Даже первый взгляд на такой модуль подсказывает, что он вряд ли сможет работать (по крайней мере, как DDR5).

Замість пам’яті Corsair DDR5 96 ГБ вартістю $1000 користувачі отримали декоративні модулі за $35 — кількість випадків збільшується
Фото: Reddit / Loudenoughforme

Один из комментаторов пошутил, что это комплект «у нас дома уже есть оперативная память». Менее шутливые пользователи быстро подсказали, что это декоративные блоки, предназначенные для заполнения слотов, на которых работает только освещение. Подобные изделия Corsair продает официально по цене $34,99. Однако получатель светильников имеет надежду на положительное решение проблемы, поскольку ему помогли связаться с представителем компании.

«Спасибо CorsairLucky, который помог мне связаться с настоящим человеком, теперь они занимаются этим делом!!! Спасибо замечательному сообществу Reddit! Я благодарен вам за помощь в объяснении, что это за планки, чем они отличаются, и, надеюсь, мы скоро достигнем счастливого финала», — обновил свой пост Loudenoughforme.

Эта ситуация до сих пор остается незавершенной, владелец памяти пообещал держать сообщество в курсе событий. А тем временем произошел еще один похожий случай. Пользователь CMurr1711 получил аналогичный комплект освещения вместо 2×48 ГБ Corsair Dominator Premium, который он заказал на Amazon. Сразу можно узнать знакомую прореженную ленту контактов.

Замість пам’яті Corsair DDR5 96 ГБ вартістю $1000 користувачі отримали декоративні модулі за $35 — кількість випадків збільшується
Фото: Reddit, CMurr1711

Пока точно не известно, что произошло, можно предполагать, что в первом случае каким-то образом произошла подмена отправления, или же владелец связался с ненастоящей Corsair. Во втором же, очевидно, произошло банальное мошенничество. Но в обоих случаях речь идет о декоративной памяти вместо настоящей. Ранее ITC.ua в основном писал о мошенничества с видеокартами или с SSD. Но во времена дефицита оперативной памяти она, к сожалению, тоже появилась в этом списке.

Популярные новости

arrow left
arrow right
Счастливчик приобрел игровую видеокарту NVIDIA за $8,4 — стоила $230, когда вышла
NVIDIA "пожирает" LPDDR5X: в 2026 году ожидается двойное подорожание памяти, пострадают и бюджетные смартфоны
Рынок компонентов ПК 2025 Q3: AMD наращивает долю процессоров и дискретных видеокарт
BTF 3.0: Colorful показала первый концепт обновленного стандарта ПК, с беспроводным БП и гибридным питанием видеокарты
Энтузиаст показал редкий демостенд NVIDIA GeForce FX 5950 Ultra
Cooler Master приносит извинения: техподдержка посоветовала пользователю разобрать кабель 12V 2×6, который не работал с RTX 5070 Ti
Ютубер, которому NVIDIA компенсировала RTX 5090 FE, взялся за RTX Pro 6000 — видеокарта за $10 000 ломается под собственным весом при транспортировке
3D V-Cache недорого: вышел AMD Ryzen 5 7500X3D за $269
Samsung сворачивает производство SATA-SSD: эксперты прогнозируют ценовое "давление" на накопители в следующие 18 месяцев
Intel готовит удар AMD: Core Ultra 400K с 144 МБ кэша bLLC и Ultra 9 386H, опережающий топовые Ryzen AI
"NVIDIA хочет сжечь мой дом": компания отказалась заменить RTX 5090 FE со сломанным фиксатором кабеля
Samsung DDR5 подорожала в Корее в три раза за три месяца, на Тайване продают ОЗУ только вместе с материнскими платами
Модули памяти Corsair Vengeance DDR5 продавались с DDR4 под радиатором — как распознать подделку
Стартовали продажи SSD Biwin CL100 в формате карты памяти — скорость чтения до 3700 МБ/с по цене $310 за 2 ТБ
Китайская CXMT представила собственные DDR5 и LPDDR5X во времена дефицита памяти
NVIDIA будет поставлять на треть меньше RTX 50, из-за дефицита памяти "под нож" пойдут 5070 Ti и 5060 Ti, — инсайдеры
Micron закрывает Crucial, чтобы сосредоточиться на ИИ — SSD и память исчезнут уже в феврале
Снова кирпич вместо NVIDIA RTX 5080 в коробке — магазин отказался предоставить замену
Большая неудача "Черной пятницы": NVIDIA GTX 1060 за $5 коварно разочаровала счастливчика
Нашли выход: поставщик предлагает ПК без оперативной памяти во время кризиса
Китай представляет UBIOS — собственную альтернативу BIOS и UEFI, чтобы избежать западных технологий
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить