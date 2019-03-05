Vodafone запустил услугу SMS-оплаты проезда во львовском электротранспорте (одновременно с Киевстар и lifecell)

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С 5 марта 2019 года абоненты Vodafone смогут оплачивать проезд в электротранспорте Львова с помощью SMS. Услуга предусматривает приобретение билета непосредственно в трамваях или троллейбусах города, путем передачи сообщения с соответствующим кодом на короткий номер 877.

Информационные таблицы с инструкцией для пассажиров и кодами для сообщений уже размещены в салонах львовских трамваев и троллейбусов. Пассажирам достаточно выбрать нужный код и отправить его в SMS-сообщении, после чего в течение 1-2 минут пассажир получит SMS-подтверждение оплаты с уникальным кодом и информацией о типе приобретенного билета.

«Наша компания инициировала запуск SMS-оплаты в электротранспорте Львова и нам приятно, что городской совет и руководство ЛКП «Львовэлектротранс» поддержали эту инициативу. Впоследствии к нам присоединились другие операторы. Поэтому впервые услуга SMS-оплаты в электротранспорте запускается всеми тремя операторами одновременно, ведь речь идет не о конкуренции, а об удобстве и расширении возможностей оплаты для всех львовян и гостей города. Также Vodafone планирует популяризировать новую услугу и поощрять своих абонентов, оплачивающих проезд в трамваях и троллейбусах именно с помощью SMS-сообщений», – отметил Константин Воробьев, заместитель генерального директора Vodafone Украина.

Осуществить SMS-оплату в электротранспорте могут только абоненты предоплаченной связи, у которых на балансе мобильного счета достаточно средств. Дополнительные средства за отправку SMS сообщения взиматься не будут.

Напомним, что на прошлой неделе о запуске аналогичной услуги объявил оператор «Киевстар».

Источник: Vodafone