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iPhone 15 получит разъём USB-C вместо Lightning, а название модели Pro Max поменяют на Ultra – Марк Гурман

iPhone 15 получит разъём USB-C вместо Lightning, а название модели Pro Max поменяют на Ultra – Марк Гурман

Вскоре после официальной презентации iPhone 14 обозреватель Марк Гурман из Bloomberg начал делиться информацией о грядущей линейке смартфонов Apple iPhone 15. По его данным, компания внедрит новую схему наименования моделей. При этом на смену нынешней версии Pro Max придёт название Ultra.

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Переход к названию Ultra нельзя назвать удивительным. Ранее в этом месяце Apple уже выпустила новые умные часы Watch Ultra и добавила это слово к своему процессору M1 Ultra. К тому же компания периодически меняет названия версий смартфонов. Наименование Pro Max впервые появилось вместе с iPhone 11 в 2019 году. А в этом году Apple вернула название Plus для iPhone 14 Plus.

Кроме того, Марк Гурман прогнозирует «большие изменения» в дизайне. Так, iPhone 15 якобы будет оснащаться разъёмом USB-C вместо фирменного порта Apple Lightning. Гурман говорит, что компания уже начала тестировать новую функцию в преддверии вступления в силу закона ЕС, согласно которому к осени 2024 года все новые телефоны должны иметь порты USB-C.

Также аналитик цепочки поставок Росс Янг прогнозирует, что новая функция Dynamic Island может стать стандартной для всех моделей iPhone 15, а не ограничиваться только старшими версиями Pro и Pro Max (или Ultra).

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Источник: The Verge


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