Все крупнейшие мобильные операторы США отключили 3G

3G — одна из ключевых технологий, которая положила начало эры смартфонов, и похоже ее господство окончательно закончилось в США.

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Первые телефоны 3G начали появляться в начале 2000-х годов, но в США эта сеть по-настоящему зарекомендовала себя с появлением именно смартфонов. Когда люди начали покупать, например, iPhone 3G или HTC Dream (он же T-Mobile G1), преимущества быстрого (на то время) подключения к Интернету стали очевидными. Просмотр веб-страниц в дороге больше не был преимуществом для отдельных людей определенных специальностей, а стал чем-то, что любой человек мог делать каждый день.

В то время как в других странах 3G будет существовать еще много лет, технологию считают устаревшей — несмотря на то, что оборудование все еще работает и обеспечивает связь. Одной из причин, почему операторы выводят эти сети из эксплуатации — освобождение частот для размещения новых технологий. T-Mobile 5G, например, использует спектр, который когда-то являлся частью 3G-сети компании.

В декабре Verizon начал отключать клиентов от 3G-сети, поэтому их телефоны лишились возможности передавать данные, совершать звонки и отправлять текстовые сообщения. Это был последний крупный оператор США, отключивший 3G — AT&T отключил услугу в феврале, а T-Mobile начал сворачивать свои старые сети спустя месяц.

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Об отключении клиентов с 3G-устройствами сообщали еще в 2019 году, а затем сроки подвинули на 31 декабря 2022 года. Всем пользователям компания направила новые телефоны с поддержкой LTE, а также письма с пояснениями. По данным Fierce Wireless, Verizon сообщила клиентам с устройствами 3G, что их линии будут приостановлены за день до начала декабрьского платежного цикла. Однако они все еще смогут использовать технологию для того, чтобы связаться со службой поддержки Verizon или позвонить по телефону в 911 до дня, предшествующему началу февральского платежного цикла.

Источник: The Verge