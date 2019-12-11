Всё стабильно: Intel и не собиралась отказываться от выпуска 22-нм процессора Pentium G3420 семейства Haswell





Недавно корпорация Intel опубликовала уведомление об изменении продукта (Product Change Notification, PCN) в своей системе управления документами. При этом было сказано, что Intel снимает с производства процессор Pentium G3420 семейства Haswell, который выпускается по нормам 22-нанометрового технологического процесса.

Но позже компания сделала новую публикацию, в которой было сказано, что компания отменяет вывод из производства этого процессора. Обновление было вызвано «новым решением в дорожной карте». Иными словами, чипмейкер сначала собирался снять с производства процессор, но затем решил продолжить выпускать этот устаревший чип. Было выдвинуто предположение, что такое решение вызвано дефицитом более актуальных моделей, с которым столкнулся производитель из-за затянувшегося освоения 10-нанометрового технологического процесса.

Но теперь Intel опровергла своё предыдущее заявление в попытке прояснить ситуацию. Хотя может показаться, что она тем самым ещё больше запутала общественность. Отмечается, что предыдущее уведомление PCN от 5 декабря (о прекращении производства Intel Pentium G3420) было ошибочным. Таким образом, и последующее сообщение о том, что отказ от выпуска этих чипов будет отменён, тоже не соответствует действительности (раз нет прекращения производства, значит и нет возобновления). Иными словами, процессор Intel Pentium G3420, вышедший ещё в 2013 году, и не планировалось снимать с производства.

Источник: tomshardware