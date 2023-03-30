Видеокарта NVIDIA RTX 4070 будет стоить $599 (как RTX 3070 Ti), ее продажи начнутся 13 апреля – VideoCardz

По сведениям сайта VideoCardz, NVIDIA остановилась на рекомендованной цене $599 за видеокарту RTX 4070 (без Ti). Эту информацию подтвердили во время брифинга, который обычно проходит перед каждым запуском. Рецензенты теперь ожидают, что тестовые образцы RTX 4070 поступят к ним в начале следующей недели. Три источника подтвердили эту цену, однако нужно иметь в виду, что в случае NVIDIA не исключено ее изменение в последнюю минуту.

При цене $599 долларов RTX 4070 будет намного дешевле, чем RTX 4070 Ti, которая изначально стоила $899. Напомним, что модель Ti изначально называлась RTX 4080 12 ГБ, но после негативной реакции сообщества NVIDIA приняла решение об изменении нейминга и стоимости. В результате та же карта, но с названием RTX 4070 Ti, была выпущена через несколько недель по цене $799.

Цена RTX 4070 соответствует стоимости RTX 3070 Ti на старте. Интересно, что последняя практически не изменилась даже спустя полтора года после запуска (июнь 2021). Модели NVIDIA RTX 3070 Ti и RTX 3060 Ti стали одними из самых популярных карт Ampere.

Что касается спецификаций, чип видеокарты будет иметь столько же ядер, сколько и RTX 3070 (5888 CUDA), но память будет обновлена ​​до GDDR6X, а ее количество будет на 4 ГБ больше. Несмотря на более узкую шину памяти (192 бита), максимальная пропускная способность все равно будет выше благодаря модулям на 21 Гбит/с.

Начало продаж RTX 4070 запланировано на 13 апреля: