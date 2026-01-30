tradfi
Новости Технологии 30.01.2026 comment views icon

"Выдерживают контейнер весом 15,6 т": новые оптические чипы имеют плотность 100 тыс. транзисторов на сантиметр

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

“Витримують контейнер вагою 15,6 т”: нові оптичні чипи мають щільність 100 тис. транзисторів на сантиметр

Группа ученых заявила о разработке нового типа волоконно-оптических чипов с потенциальной плотностью интеграции д 100 тыс. транзисторов на сантиметр.


Утверждается, что эти интегрированные в чип волокна толщиной с человеческий волос и способны выдерживать многочисленные изгибы, трение, растяжение, скручивание и даже раздавливание контейноровозом весом 15,6 тонн. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature. Потенциальные области применения сверхтонкой, гибкой и прочной технологии многочисленны. Кроме создания тканей, где каждое волокно представляет отдельную крошечную систему, ученые заявляют, что ее можно использовать в интерфейсах мозг-компьютер.

Исследование проводилось под руководством профессора Хуэйшена Пена из Фуданского университета в Китае. Исследователи создали схемы на эластичной подложке, а затем свернули ее в тонкое, упругое волокно, способное функционировать как полноценная микросхема.

«FIC-чипы способны обрабатывать как цифровые, так и аналоговые сигналы, подобно коммерческим вычислительным микросхемам. Они могут выполнять нейронные вычисления с высокой точностью распознавания, сопоставимой с производительностью современных процессоров для обработки изображений в оперативной памяти», — отмечается в исследовании.

Хотя сейчас это звучит впечатляюще, похоже эта технология находится на грани возможностей современной лабораторной литографии. Как утверждают разработчики, чип из волокна толщиной 1 мм потенциально может содержать десятки тысяч транзисторов, что соответствует мощности некоторых чипов для медицинских имплантов. По словам соавтора исследования Пейнинга Чена, фотолитография в нанометровом масштабе со временем еще больше увеличит плотность интеграции транзисторов и в будущих версиях сможет приблизиться к масштабам интеграции классических СРU в ПК.


Мы писали, что стартап создал оптический процессор, в десять раз мощнее NVIDIA Vera Rubin и в 10 000 раз меньше современных чипов

Источник: PC Gamer PC Gamer

Популярные новости

arrow left
arrow right
Прогресс наоборот: NVIDIA "посмотрит" на возрождение старых видеокарт, AMD "активно работает" над возвращением Zen 3
Alienware подтвердила AMD Ryzen 9 9950X3D2 в игровых ПК AREA-51
После 3D V-Cache: патент AMD раскрыл детали 3D L2-кэша процессоров Ryzen
Xiaomi показала дизайн Redmi Turbo 5 Max и подтвердила большую батарею
Intel готовит процессоры Core G3 на Panther Lake для портативных консолей: до 14 ядер CPU и 12 ядер GPU Xe3
Intel возвращается: первые тесты Core Ultra 300 демонстрируют на четверть более быстрый CPU и графику уровня мобильной RTX 4050
5 самых больших "неявок" CES 2026: NVIDIA RTX 50 Super и другие несбывшиеся ожидания
Стартап создал оптический процессор, вдесятеро мощнее NVIDIA Vera Rubin и в 10 000 раз меньше современных чипов
Стартап интегрирует процессоры Nvidia Jetson в умные фонари — владельцы смогут получать деньги за обучение ИИ
Геймеры требуют возвращения AMD Ryzen 7 5800X3D: платформа AM4 снова привлекательна, но иногда чип стоит как 9800X3D
Первый тест Intel Core Ultra X9 388H: для 1080p дискретная видеокарта не нужна
Intel прекращает производство процессоров Core 12 Alder Lake Core 12
AMD готовит до 288 МБ 3D V-Cache на процессорах Zen 6 — ответ на кэш bLLC в Intel Nova Lake
"Убийца MacBook": Snapdragon X2 Elite Extreme почти догнал Apple M4 Max в тестах Geekbench
Дефицит: AMD будет поставлять Ryzen 7 9850X3D с памятью и кулером за $1000
Процессоры AMD Zen 6 Medusa Point замечены в транспортной декларации — известен состав ядер и TDP
Xiaomi анонсировала Redmi Turbo 5 Max с новым чипом Dimensity 9500s
AMD раскрыла детали процессоров Zen 6: разработка с нуля на 2 нм техпроцессе
Результаты тестов пяти новых процессоров Intel — от Core Ultra 5 332 до Ultra X7 358H
Сайт AMD подтверждает Ryzen 7 9850X3D
Intel анонсировала Core Ultra 300: до +77% игровой производительности
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить